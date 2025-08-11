Το τέταρτο τεύχος του περιοδικού Int., που κυκλοφορεί το Σάββατο 16 Αυγούστου με ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ, στρέφει το βλέμμα του σε ένα από τα πιο καυτά και συχνά παραμορφωμένα ζητήματα της εποχής μας: τη μετανάστευση. Με ένα πλούσιο αφιέρωμα που καταλαμβάνει το ήμισυ του περιοδικού και υπογραφές διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημόνων και ερευνητών, το νέο τεύχος δεν χαρίζεται σε εύκολες απαντήσεις και δεν εγκλωβίζεται στα στερεότυπα.

Η Αγγελική Δημητριάδη, κύρια ερευνήτρια στο Global Public Policy Institute του Βερολίνου, ξεκαθαρίζει ποιοι είναι οι πιο διαδεδομένοι μύθοι γύρω από τη μετανάστευση και γιατί επιμένουν να αναπαράγονται, παρά τα δεδομένα. Ο Βασίλης Τζεβελέκος, με εμπειρία από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, γράφει για τη σταδιακή διολίσθηση της διεθνούς προστασίας μπροστά στην επιμονή της κρατικής κυριαρχίας. Η Βασιλική Τσαγκρώνη, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν, εστιάζει στο βαθύ – και συχνά ανομολόγητο – δίλημμα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες ανάμεσα στην ενσωμάτωση και τον αποκλεισμό. Παράλληλα, η Βασιλική Τυπάλδου από το Πάντειο Πανεπιστήμιο ανοίγει τον φάκελο της ρωσικής προπαγάνδας στην Ευρώπη, αποκαλύπτοντας πώς στήνονται υπόγεια δίκτυα επιρροής, εντός και εκτός θεσμών.

Από τις «πόλεις του Στάλιν» μέχρι τον Κιρ Στάρμερ

Το τεύχος δεν μένει όμως μόνο στο γεωπολιτικό και θεωρητικό πλαίσιο. Η ύλη του απλώνεται από την καρδιά της Ευρώπης μέχρι τις προσωπικές διαδρομές και τις συλλογικές μνήμες.

Ο Alexei Korolyov, ανταποκριτής του Monocle στη Βιέννη, γράφει για έξι ευρωπαϊκές πόλεις που κάποτε αναγκάστηκαν να αλλάξουν το όνομά τους για να βαφτιστούν «πόλεις του Στάλιν» – και τι απέγινε από εκείνη τη βαριά ταυτότητα. Ο Θύμιος Τζάλλας, σε ένα αιχμηρό πολιτικό πορτρέτο, εξετάζει τις μεταμορφώσεις του Κιρ Στάρμερ, του ηγέτη των Εργατικών στη Βρετανία, που δείχνει να αναδύεται μέσα από αλλεπάλληλες φάσεις επαναπροσδιορισμού.

Την αισθητική και εικονογραφική πλευρά της δημοσιογραφίας φέρνει ο Ιγκόρ, ο Ιταλός κομίστας που ειδικεύεται στο graphic journalism και μιλά αποκλειστικά στο Int. για την ισχύ της εικόνας στην εποχή της παραπληροφόρησης.

Και στο τέλος… ένας έρωτας

Το τεύχος ολοκληρώνεται με ένα ερωτικό αφήγημα του Βρασίδα Καραλή, ενός συγγραφέα «του εξωτερικού» που επιστρέφει στην Αθήνα με αφορμή μια ταινία. Ένα κείμενο φορτισμένο με συναισθήματα, αποστάσεις, και τις σκιές που αφήνουν πάνω μας οι τόποι – κι οι απουσίες τους.

