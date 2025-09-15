Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα (15/9) ο γιος γνωστού καλλιτέχνη, ο οποίος ενεπλάκη σε βίαιο επεισόδιο τα ξημερώματα της Κυριακής (14/09).

Σύμφωνα με την αστυνομία, το επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ οδηγού ταξί και δύο ατόμων. Κατά τον έλεγχο, ο ένας από τους δύο αντέδρασε και εξύβρισε τους αστυνομικούς.

Επίσης, κατά τη στιγμή της σύλληψής του, ο νεαρός μουσικός φέρεται να αντιστάθηκε ενώ κατά πληροφορίες την ώρα που έμπαινε στο υπηρεσιακό όχημα, κουτούλησε έναν αστυνομικό. Ειδικότερα, φέρεται να χτύπησε με το κεφάλι του – ρίχνοντας δύο κουτουλιές – έναν αστυνομικό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Καθώς οδηγούταν στο αστυνομικό τμήμα, ο συλληφθείς συνέχισε να φωνάζει κατά των αστυνομικών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργο Καλλιακμάνη, ο νεαρός φέρεται να απείλησε τους αστυνομικούς με τη φράση: «Όταν βγω έξω, θα δείτε τι θα πάθετε. Θα σας πετύχω εκτός υπηρεσίας και θα τα πούμε».

Ο κ. Καλλιακμάνης δήλωσε στο MEGA πως το περιστατικό θα μπορούσε να έχει και πιο σοβαρές συνέπειες, εξηγώντας: «Το σημαντικότερο είναι οι δύο κουτουλιές που έριξε στον αστυνομικό, ο οποίος διακομίστηκε στο 401. Ευτυχώς ο άνθρωπος δεν έχει κάτι χειρότερο, γιατί από μία κουτουλιά μπορεί να πάθεις σοβαρή ζημιά στον εγκέφαλο».

Ο ίδιος σχολίασε και την ευρύτερη κοινωνική έξαρση βίας, τονίζοντας ότι παρόμοια περιστατικά σημειώνονται πλέον συχνά, ακόμα και σε βάρος αστυνομικών.

Ο γιος του γνωστού καλλιτέχνη παραμένει κρατούμενος στο ΑΤ Ακροπόλεως, ενώ σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η παραπομπή του στον εισαγγελέα.