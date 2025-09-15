Συνέντευξη παραχώρησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» του τηλεοπτικού σταθμού MEGA, συνομιλώντας με τους δημοσιογράφους Ντίνο Σιωμόπουλο και Στέλλα Γκαντώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το πώς θα επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Όπως επεσήμανε ο κ. Κώτσηρας, η νέα φορολογική μεταρρύθμιση «αγγίζει κάθε πολίτη», αφού έχει ως βασικό στόχο τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά, των νέων, καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση των ήδη ληφθέντων μέτρων υπέρ ενοικιαστών και χαμηλοσυνταξιούχων, που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Στήριξη μέσω της μείωσης των άμεσων φόρων

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε πως η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η μείωση των άμεσων φόρων, κάνοντας σαφές ότι η συγκεκριμένη επιλογή έγινε «στο πλαίσιο του συγκεκριμένου δημοσιονομικού χώρου που έχουμε», ώστε οι πολίτες να διαπιστώσουν άμεσα τα οφέλη στην προσωπική τους οικονομία. Ο κ. Κώτσηρας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η μείωση των άμεσων φόρων θα φανεί άμεσα στην καθημερινότητα του πολίτη», αναδεικνύοντας τη σημασία των παρεμβάσεων.

Ειδικές προβλέψεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Αναφερόμενος στους ελεύθερους επαγγελματίες, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι και αυτοί θα επωφεληθούν από τα νέα μέτρα, αφού προβλέπονται αλλαγές στη φορολογική κλίμακα. Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τις μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, οι οποίες εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα για το έτος γέννησης του παιδιού και τα δύο επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα, επιπλέον όφελος αναμένεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες που εργάζονται σε οικισμούς με έως 1.500 κατοίκους, στο πλαίσιο της πολιτικής στήριξης της ελληνικής περιφέρειας.

Νέα μέτρα για στεγαστική ενίσχυση

Ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε αναλυτικά και στις φορολογικές παρεμβάσεις στον τομέα της στέγασης. Όπως εξήγησε, θα υπάρξει μείωση της φορολογίας για ιδιοκτήτες ακινήτων, μέσω της θέσπισης ενδιάμεσου συντελεστή, ενώ παράλληλα, θεσμοθετείται η επιστροφή ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο στους ενοικιαστές. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να συμπληρώσουν τον αντίστοιχο κωδικό στη φορολογική δήλωση έως τις 30/9, ενώ, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί υπουργική απόφαση που θα επιτρέψει διασταυρώσεις και θα διασφαλίσει ότι όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν την επιστροφή που δικαιούνται.

Κλείνοντας, ο κ. Κώτσηρας αναγνώρισε τις σημαντικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει με πάγιες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, δίνοντας έμφαση στη διαρκή κοινωνική στήριξη.