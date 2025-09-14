O Ρουί Βιτόρια ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα – σοκ του Παναθηναϊκού από την Κηφισιά και έκανε την αυτοκριτική του.

«Δεν θέλω να βλέπω αυτή την ομάδα και κανένας δεν θέλει να την βλέπει να αγωνίζεται έτσι. Πρέπει να σκεφτούμε τι θέλουμε από τη ζωή μας. Προπονητές και ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι και πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε», ανέφερε αρχικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού και πρόσθεσε:

«Όλοι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Εγώ πάνω από όλους, είμαι ο κύριος υπεύθυνος. Το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο. Δύσκολο να κερδίσεις κάτι με την εικόνα μας που είχαμε. Δείξαμε διαφορετικό πρόσωπο στην Ευρώπη. Πρέπει να μάθουμε να κερδίζουμε τα παιχνίδια με πιο ελεγχόμενο τρόπο και να μην φτάνουμε ξανά στο σημείο – μηδέν. Πρέπει να βρούμε τη λύση, το πρωτάθλημα συνεχίζεται και πρέπει να πάρουμε πίσω τους βαθμούς που χάσαμε.»

Λέτο: «Ένα δώρο»

Ο τεχνικός της Κηφισιάς, Σεμπάστιαν Λέτο, μίλησε για επιβράβευση των προσπαθειών των παικτών του.

«Αυτό είναι ένα δώρο, ένα μπόνους από όλους τους παίκτες για την σκληρή δουλειά που κάνουν. Δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ. Το σημαντικό είναι να είσαι εκεί και να παλεύεις μέχρι το τέλος», σχολίασε ο Λέτο.