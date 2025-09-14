Στη μάχη του χάλκινου μεταλλίου ρίχνεται η Εθνική Ελλάδας σήμερα, Κυριακή (14/9, 17:00), η οποία θα αναζητήσει τη νίκη απέναντι στη Φινλανδία στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025 στη Ρίγα της Λετονίας. H Εθνική θέλει να πάρει τη νίκη ώστε να επιστρέψει στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 17.00 ενώ ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Τουρκία και τη Γερμανία θα αρχίσει στις 21.00.

Το Novasports Start και η ΕΡΤ1 καλύπτουν τον μικρό τελικό του EuroBasket 2025, Ελλάδα-Φινλανδία στις 17:00.

Από τις ίδιες συχνότητες θα δούμε το βράδι (21:00) και τον μεγάλο τελικό, Γερμανία-Τουρκία.