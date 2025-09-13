Η σύνδεση της ψυχικής υγείας με την καρδιαγγειακή νόσο αναδεικνύεται πλέον δυναμικά στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Σύμφωνα με πρόσφατο κείμενο ομοφωνίας που εκπονήθηκε από ομάδα ειδικών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας, τα άτομα με αγχώδεις διαταραχές και υφιστάμενα καρδιολογικά νοσήματα διατρέχουν περισσότερο από διπλάσιο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές ή θάνατο. Επιπλέον, το 72% των ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια παρουσιάζει ψυχιατρικά συμπτώματα που σχετίζονται με το άγχος.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «European Heart Journal» και παρουσιάστηκε στο πρόσφατο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας στη Μαδρίτη (29/8 – 1/9), υπογραμμίζει για πρώτη φορά τη σημασία της ψυχικής υγείας στη διαχείριση των καρδιαγγειακών παθήσεων μέσω ενός τεκμηριωμένου επιστημονικού κειμένου.

«Για πρώτη φορά σε καρδιολογικό συνέδριο αναδείχθηκε η στενή σχέση ψυχικής υγείας και καρδιαγγειακής νόσου, με συστηματική προσέγγιση», δήλωσε στο Πρακτορείο FM ο Ομότιμος Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και ΠΦΥ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Χρήστος Λιονής, ο οποίος αποτελεί μέλος της ομάδας των ειδικών. Ο ίδιος τόνισε τη σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης και της ενίσχυσης της καρδιοψυχολογικής φροντίδας των ασθενών.

Παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

Στο κείμενο ομοφωνίας καταγράφεται, επίσης, ο ρόλος της θετικής ψυχικής κατάστασης ως προστατευτικός παράγοντας. Άτομα με χαρακτηριστικά όπως αισιοδοξία, ευτυχία και υψηλή ικανοποίηση από τη ζωή φαίνεται πως αντιμετωπίζουν χαμηλότερο κίνδυνο εκδήλωσης καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Αντιστρόφως, καθοριστικοί παράγοντες κινδύνου θεωρούνται η κοινωνική απομόνωση, το χρόνιο εργασιακό στρες, οι τραυματικές εμπειρίες στην παιδική ηλικία, αλλά και καταστάσεις όπως η αντιλαμβανόμενη διάκριση. «Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συνδέονται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου», εξηγεί ο κ. Λιονής.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι επαγγελματίες υγείας — και ιδιαίτερα οι καρδιολόγοι — ενθαρρύνθηκαν να εντάξουν τη διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών στην κλινική πράξη, ώστε να μπορούν να παρέμβουν αποτελεσματικά, περιορίζοντας το χρόνιο στρες και τον κίνδυνο εκδήλωσης νόσου.

Ψυχικές διαταραχές μετά από καρδιαγγειακά επεισόδια

Έμφαση δόθηκε, επίσης, στη μεγάλη συχνότητα διαταραχών της ψυχικής υγείας σε ασθενείς που έχουν αντιμετωπίσει περιστατικά, όπως έμφραγμα ή χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Όπως αναφέρει ο καθηγητής: «Τα άτομα με ψυχικές διαταραχές παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά συμμόρφωσης στις ιατρικές οδηγίες και δείχνουν μικρότερη προθυμία υιοθέτησης υγιεινών συμπεριφορών, επιδεινώνοντας περαιτέρω την υγειονομική τους κατάσταση».

*Ο κ. Χρήστος Λιονής είναι πρόεδρος της Επιτροπής για την Ψυχική Υγεία της Παγκόσμιας Εταιρείας Οικογενειακής Ιατρικής.