Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε μονοκατοικία στην Αμαλιάδα με έναν 60χρονο άντρα να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση το πρωί και κατά την επιχείρηση, οι πυροσβέστες εντόπισαν έναν άντρα απανθρακωμένο σε ένα από τα δωμάτια, ενώ η φωτιά είχε ξεκινήσει από το ένα δωμάτιο και επεκτεινόταν στα υπόλοιπα.

Παρά την έγκαιρη παρέμβασή τους, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί ο άντρας, ο οποίος ζούσε εκεί πολλά χρόνια μαζί με τον αδερφό του, αλλά είχε μείνει μόνος μετά τον θάνατο του τελευταίου.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, προσπαθώντας να κατανοήσουν τα αίτια και τα γεγονότα που οδήγησαν στον τραγικό θάνατο του άνδρα.