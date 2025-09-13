Έρευνα της MRB για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) καταγράφει το πώς αξιολογούν οι κάτοικοι της Αττικής τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 59,9% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει αρνητική άποψη για τα μέτρα, ενώ μόλις το 28,7% εκφράζει θετική άποψη.

Παράλληλα, το 73,1% θεωρεί πως δεν υπάρχει ουσιαστική ενίσχυση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα:

-2 στους 3 πολίτες δηλώνουν πως το εισόδημά τους επαρκεί μόνο για τρεις εβδομάδες τον μήνα.

-1 στους 3 αναφέρει ότι τα χρήματά του καλύπτουν μόλις τις 15 πρώτες ημέρες.

-Μόλις 1 στους 4 καταφέρνει να ανταποκριθεί με σχετική άνεση στις μηνιαίες υποχρεώσεις.

-Μόλις 1 στους 12 έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύει.