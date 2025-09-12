Η Ιαπωνία καταγράφει νέο ρεκόρ στον αριθμό των εκατοντάχρονων πολιτών της, αγγίζοντας πλέον τις 100.000, ενώ η πλειονότητά τους είναι γυναίκες. Τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε η ιαπωνική κυβέρνηση αναδεικνύουν για ακόμη μια φορά τη σοβαρή δημογραφική πρόκληση που αντιμετωπίζει η τέταρτη ισχυρότερη οικονομία του κόσμου, καθώς ο αριθμός των ηλικιωμένων αυξάνεται διαρκώς και ο συνολικός πληθυσμός της χώρας συνεχίζει να μειώνεται.

Συγκεκριμένα, την 1η Σεπτεμβρίου, οι Ιάπωνες αιωνόβιοι έφτασαν τους 99.763, δηλαδή 4.644 περισσότερους σε σύγκριση με πέρσι, όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας. Από αυτούς, το 88% είναι γυναίκες, γεγονός που υπογραμμίζει και την τάση μακροζωίας στο γυναικείο πληθυσμό της χώρας.

Η γηραιότερη Ιαπωνέζα και οι συνήθειές της

Την πρωτιά στον τίτλο της γηραιότερης Ιαπωνέζας κατέχει η Σιγκέκο Καγκάουα, ηλικίας 114 ετών, που διαμένει στην περιφέρεια Νάρα, πλησίον του Κιότο. Η Καγκάουα διακρίθηκε για την ενεργό της στάση στη ζωή και την κοινωνική προσφορά, έχοντας εργαστεί για οκτώ δεκαετίες ως γυναικολόγος-μαία και γενική ιατρός. Σύμφωνα με το υπουργείο, διατηρεί ακόμα σήμερα πνευματική και σωματική διαύγεια. «Το γεγονός ότι περπατούσα πολύ στις επισκέψεις κατ’οίκον μου επέτρεψε να αποκτήσω δυνατά πόδια, αυτά είναι η πηγή της σημερινής μου ζωτικότητας», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Η εξαιρετική όραση της Καγκάουα της επιτρέπει να απολαμβάνει καθημερινά την τηλεόραση, να διαβάζει εφημερίδες και να ασχολείται με καλλιγραφία, διατηρώντας έτσι όχι μόνο το σώμα, αλλά και το πνεύμα της ενεργό.

Παράδειγμα διεθνούς μακροζωίας και οι προκλήσεις της Ιαπωνίας

Ο τίτλος του γηραιότερου ανθρώπου στον κόσμο ανήκει σήμερα στη Βρετανίδα Έθελ Κάτερχαμ, που γιόρτασε τα 116α γενέθλιά της τον Αύγουστο, λίγους μήνες μετά τον θάνατο της Βραζιλιάνας Ίνα Κανάμπαρο Λούκας, επίσης σε ηλικία 116 ετών.

Η δημογραφική κρίση στην Ιαπωνία εντείνεται, καθώς η συνεχής αύξηση των ηλικιωμένων προκαλεί άνοδο στις δαπάνες υγείας και πρόνοιας, ενώ το εργατικό δυναμικό μειώνεται λόγω της χαμηλής γεννητικότητας. Επίσημα δεδομένα του φετινού Αυγούστου κατέδειξαν ότι το 2024 ο πληθυσμός μειώθηκε κατά αριθμό ρεκόρ, ξεπερνώντας τους 900.000 ανθρώπους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα είχε χαρακτηρίσει τη δημογραφική κρίση ως «σιωπηλή μάστιγα» αναλαμβάνοντας δέσμευση για μέτρα στήριξης προς τις οικογένειες, όπως ευέλικτα ωράρια εργασίας και δωρεάν παιδική φροντίδα, με σκοπό την αντιστροφή του φαινομένου. Παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί απτά θετικά αποτελέσματα.