Με ιστορίες και βιβλία θα γιορτάσει και φέτος το Διαβάζοντας Μεγαλώνω την Παγκόσμια Ημέρα Γραμματισμού. Καλεσμένα στη γιορτή που θα γίνει στο Πάρκο για το Παιδί & τον Πολιτισμό το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου είναι όλα τα παιδιά: τα μεγάλα που πηγαίνουν στο σχολείο και τα πολύ μικρά που δεν ξέρουν να περπατούν, τα παιδιά που αγαπούν το διάβασμα αλλά και εκείνα που δεν έχουν ακόμα συναντήσει τα βιβλία που θα τους κινήσουν το ενδιαφέρον.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 17.00 και θα ολοκληρωθεί μετά τη δύση του ηλίου με συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων. Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα λειτουργεί χαριστικό παζάρι με παιδικά βιβλία.

Αναγνώσεις

Οι αναγνώσεις θα ξεκινήσουν στις 17.00 και θα ολοκληρωθούν στις 19.30. Οι αναγνώσεις που απευθύνονται στα πολύ μικρά παιδιά θα πραγματοποιηθούν στη Βρεφική – Νηπιακή Βιβλιοθήκη, ενώ οι αναγνώσεις για τα μεγαλύτερα παιδιά θα γίνουν σε τέσσερα σημεία του Πάρκου κάτω από τα δέντρα. Στο ροζ, στο κίτρινο και στο γαλάζιο δέντρο οι αναγνώσεις θα γίνουν στα ελληνικά. Στους χώρους γύρω από το μεγάλο πορτοκαλί δέντρο, που στα κλαδιά του θα συνυπάρχουν γράμματα από διάφορες αλφαβήτους, οι ιστορίες θα διαβαστούν σε γλώσσες που μιλούν στο σπίτι τους πολλά από τα παιδιά που μεγαλώνουν στην Αθήνα: αλβανικά, αραβικά, ουκρανικά και φαρσί.

Χώροι ελεύθερης ανάγνωσης

Από τις 17.00 έως τις 19.30 θα λειτουργούν δύο χώροι ελεύθερης ανάγνωσης με βιβλία για όλες τις αναγνωστικές προτιμήσεις: ένας για τα βρέφη και τα νήπια και ένας για τα μεγαλύτερα παιδιά.

Ο χώρος για τα πολύ μικρά παιδιά και τις οικογένειές τους θα βρίσκεται απέναντι από τη Βρεφική – Νηπιακή Βιβλιοθήκη και στο ίδιο σημείο θα λειτουργεί μικρή έκθεση με βιβλία που απευθύνονται σε παιδιά 0-4 ετών. Οι γονείς που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τους τίτλους που ανταποκρίνονται στα διάφορα στάδια της ανάπτυξης του παιδιού, καθώς και για τα κριτήρια επιλογής τους, μπορούν να απευθύνονται στα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του Διαβάζοντας Μεγαλώνω που θα βρίσκονται στον χώρο, ενώ στη διάθεσή τους θα βρίσκεται και το έντυπο «Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς για να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε στα παιδιά που αγαπάμε!».

Ο χώρος ελεύθερης ανάγνωσης για τα μεγαλύτερα παιδιά θα βρίσκεται στην περιοχή του πορτοκαλί δέντρου. Εκεί θα υπάρχουν παιδικά βιβλία στα ελληνικά αλλά και σε άλλες 30 γλώσσες για τα παιδιά που ενδιαφέρονται να τα ανακαλύψουν και να τα χαρούν μόνα τους, με την οικογένεια ή με την παρέα τους.

Αφιέρωμα «Η μητρική γλώσσα είναι το σπίτι μας»

Ένας από τους βασικούς στόχους της εκδήλωσης «Διαβάζουμε παρέα!» είναι να αναδείξει τη σημασία που έχει για τα παιδιά των μεταναστών να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ιστορίες και βιβλία στη μητρική τους γλώσσα. Για τον λόγο αυτό από τον πρώτο κιόλας χρόνο, το 2019, η εκδήλωση περιλάμβανε αναγνώσεις βιβλίων σε γλώσσες που χρησιμοποιούν πολλές από τις οικογένειες που κατοικούν στην Αθήνα. Φέτος οι αναγνώσεις στις άλλες γλώσσες γίνονται μέρος ενός ευρύτερου αφιερώματος με τίτλο «Η μητρική γλώσσα είναι το σπίτι μας» που περιλαμβάνει έκθεση με βιβλία για τις γλώσσες και εκδηλώσεις στην Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη, καθώς και ένα δημιουργικό εργαστήρι από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού που θα πραγματοποιηθεί στο πορτοκαλί δέντρο.

Η εκδήλωση «Διαβάζουμε παρέα!» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Αθηναίων. Πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων και του Myrtillo Café. Το χαριστικό παζάρι οργανώνεται με την υποστήριξη του Library4all.

Οι δίγλωσσες αναγνώσεις στα αραβικά και τα ελληνικά οργανώνονται από την Παιδική Βιβλιοθήκη «Μυρσίνη Ζορμπά» του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ενώ οι δίγλωσσες αναγνώσεις στα ουκρανικά και τα ελληνικά οργανώνονται από τον Σύλλογο Ενίσχυσης και Προβολής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Trembita. Οι αναγνώσεις στα αλβανικά θα γίνουν από την Αλβανική Κοινότητα στην Ελλάδα και οι αναγνώσεις στα φαρσί θα γίνουν από το δίκτυο Αφγανών και Ιρανών γυναικών Hidden Goddess.

Πληροφορίες: