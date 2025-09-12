Ο κληρικός, που κατηγορείται ότι συμμετείχε στην αγοραπωλησία 175 στρεμμάτων της Ιεράς Μονής στην περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου, ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί, μέσω του δικηγόρου του και όχι αυτοπροσώπως, με την απολογία να έχει οριστεί για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά είχε κληθεί να δώσει εξηγήσεις σήμερα, ωστόσο η διαδικασία αναβλήθηκε. Η δικογραφία αναφέρει ότι η έκταση πουλήθηκε σε ισραηλινό όμιλο μέσω ενός εκ των κατηγορουμένων, με τη συναίνεση του τότε επισκόπου, ο οποίος κατηγορείται επίσης, μαζί με δικηγόρο που συμμετείχε στην αγοραπωλησία.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν παράβαση του νόμου περί ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση κατ’ εξακολούθηση, ηθική αυτουργία σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες και απιστία με οικονομική ζημιά άνω των 120.000 ευρώ.

Ο αρχιμανδρίτης θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την έγγραφη βεβαίωση που έδωσε σε δύο αδέρφια, φερόμενους ως αρχηγούς της εγκληματικής οργάνωσης που έχουν ήδη προφυλακιστεί. Μέσω της βεβαίωσης αυτής, τους παραχωρήθηκε έκταση 175 στρεμμάτων, η οποία, σύμφωνα με την πλευρά του φερόμενου αρχηγού της οργάνωσης, δεν ανήκει στη Μονή Τζαγκαρόλων.

Επιπλέον, ο κληρικός αναμένεται να δώσει εξηγήσεις για φερόμενα «ροζ βίντεο», με τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι τον εκβίαζαν για να τους παραχωρήσει την έκταση. Ωστόσο, σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο ίδιος διέψευσε την ύπαρξη τέτοιου υλικού και αρνήθηκε ότι το έχει δει ποτέ.

Από την πλευρά τους, οι φερόμενοι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης χαρακτηρίζουν την υπόθεση «φούσκα» και δηλώνουν πως, αν ο κληρικός αρνηθεί την ύπαρξη των βίντεο, θα ζητήσουν την αποφυλάκισή τους.