Ο ναυτικός στόλος της Αυστραλίας θα αρχίσει να χρησιμοποιεί θανατηφόρα υποβρύχια drone μεγάλου βεληνεκούς από τον Ιανουάριο του επόμενου έτους, αφού η κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι θα δαπανήσει 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή ενός τέτοιου στόλου στην χώρα.

Τα drone, γνωστά ως “Ghost Sharks”, θα έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης, αναγνώρισης και επίθεσης.

Όπως αναφέρει ο Guardian, «το “Ghost Shark” είναι ένα μεγάλο αυτόνομο υποβρύχιο όχημα (XL-AUV), ουσιαστικά ένα υποβρύχιο χωρίς πλήρωμα. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στην Αυστραλία».

Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επανεξετάζουν τη συμφωνία άμυνας AUKUS, ύψους 368 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα επιτρέψει στην Αυστραλία να αποκτήσει αμερικανικά πυρηνικά υποβρύχια μέχρι τη δεκαετία του 2030, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ρίτσαρντ Μάρλες δήλωσε ότι τα “Ghost Sharks” θα συμπληρώσουν, και δεν θα αντικαταστήσουν, τη συμμαχία.

«Το Ghost Shark λειτουργεί σε συνδυασμό με αυτό, αυτό είναι το σημείο που τόνισα από την αρχή. Λειτουργεί επίσης σε συνδυασμό με τον επιφανειακό στόλο μας, και είναι σαφές ότι στο μέλλον οι χώρες θα πρέπει να διαθέτουν αυτόνομη στρατιωτική ικανότητα και αυτό ακριβώς αντιπροσωπεύει το Ghost Shark», είπε.

«Στο μέλλον θα χρειαστούμε επίσης υποβρύχια με μεγάλη εμβέλεια και είμαι πραγματικά βέβαιος ότι αυτό είναι που αναπτύσσουμε υπό την αιγίδα της AUKUS, παρέχοντας στην Αυστραλία αυτή την ικανότητα» ανέφερε ακόμα ενώ δεν διευκρίνισε πόσα drones σκοπεύει να αποκτήσει η κυβέρνηση, αλλά είπε ότι θα είναι «δεκάδες», με μερικά να τίθενται σε υπηρεσία από τις αρχές του επόμενου έτους.

«Η υψηλότερη τεχνολογική ικανότητα στον κόσμο»

Περιέγραψε την επένδυση ως σημαντική ενίσχυση των υποβρύχιων πολεμικών δυνατοτήτων της Αυστραλίας, συμπληρωματικά στα μελλοντικά πυρηνικά υποβρύχια του ναυτικού.

«Αυτή είναι η υψηλότερη τεχνολογική ικανότητα στον κόσμο, αποδεικνύει το γεγονός ότι η Αυστραλία είναι ηγέτης στον κόσμο όσον αφορά τις αυτόνομες υποβρύχιες στρατιωτικές δυνατότητες», δήλωσε ο κ. Μάρλες.

Ο αρχηγός του ναυτικού, Μαρκ Χάμοντ δήλωσε ότι το Ghost Shark μπορεί να εκτοξευθεί από την ακτή και από πολεμικά πλοία.

Πρόσθεσε ότι είναι βέβαιος ότι η Αυστραλία και οι σύμμαχοί της θα συνεχίσουν να έχουν «πλεονέκτημα ικανότητας» στον υποβρύχιο πόλεμο, ακόμη και αν χώρες όπως η Κίνα αναπτύσσουν εξελιγμένες τεχνολογίες, όπως φάνηκε στην τεράστια στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Πεκίνο.

Ο κ. Μάρλες τόνισε επίσης την ανάγκη διακριτικότητας όσον αφορά τις συγκεκριμένες λειτουργίες του Ghost Shark.

«Θα είμαστε λίγο επιφυλακτικοί όσον αφορά τις απαντήσεις μας σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τις δυνατότητες του προγράμματος, δεδομένης της φύσης του», δήλωσε.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο πενταετούς σύμβασης υπό την ηγεσία της μεγάλης αμερικανικής αμυντικής εταιρείας Anduril, η οποία θα αναλάβει επίσης τη συντήρηση και τη συνεχή ανάπτυξη του προγράμματος.

Πηγές: abc.net.au, Guardian