Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προχώρησε σε αυστηρή κριτική κατά της πρόσφατης επίθεσης του Ισραήλ σε στόχους στο Κατάρ, χαρακτηρίζοντάς την ως «παραβίαση του διεθνούς δικαίου». Ωστόσο, απέφυγε να παράσχει ξεκάθαρη απάντηση αναφορικά με το εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει ή όχι στη λήψη επιπρόσθετων κυρώσεων σε βάρος του Ισραήλ.

Σε δηλώσεις του στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο κ. Μερτς ανέφερε ότι «έλαβε γνώση» των σχετικών προτάσεων που κατέθεσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Παράλληλα, υπογράμμισε πως προτίθεται να «περιμένει την εσωτερική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στον κυβερνητικό συνασπισμό» προτού τοποθετηθεί επίσημα. Η κυρία φον ντερ Λάιεν, στο μεταξύ, δήλωσε πως η ΕΕ επιλέγει να αναστείλει προσωρινά την οικονομική στήριξή της προς το Ισραήλ, σε ένα μέτρο που έχει προκαλέσει ζωηρές αντιδράσεις στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Αντιδράσεις για τον αποκλεισμό Ισραηλινού μαέστρου από φεστιβάλ

Σημαντικό κύμα αντιδράσεων πυροδότησε και η ακύρωση της πρόσκλησης προς τον Ισραηλινό μαέστρο Λαχάβ Σάνι από το μουσικό φεστιβάλ στη Γάνδη του Βελγίου. Ο υφυπουργός Πολιτισμού, Βόλφραμ Βάιμερ, χαρακτήρισε την απόφαση αυτή ως «ντροπή για την Ευρώπη». Παράλληλα, κατήγγειλε πως «με το πρόσχημα της υποτιθέμενης κριτικής σε βάρος του Ισραήλ, υπάρχει εδώ ένα πολιτιστικό μποϊκοτάζ. Πρόκειται για καθαρό αντισημιτισμό και επίθεση στα θεμέλια του πολιτισμού μας».

Η αντίδραση της γερμανικής κυβέρνησης υπήρξε έντονη, με τον κ. Βάιμερ να διαβεβαιώνει ότι το ζήτημα θα τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ της Φλάνδρας αιτιολόγησαν την ακύρωση επικαλούμενοι τη θέση του κ. Σάνι ως μαέστρου της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Ισραήλ. Υπέρ του Λαχάβ Σάνι και κατά της απόφασης τάχθηκαν, με επίσημη ανακοίνωσή τους, τόσο η πόλη του Μονάχου όσο και η βαυαρική Φιλαρμονική Ορχήστρα, οι οποίες εξέφρασαν τον «αποτροπιασμό» τους απέναντι στον αποκλεισμό του μαέστρου.