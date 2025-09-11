Μετά την πρόσφατη λειψανδρία παικτών λόγω των διεθνών υποχρεώσεων, το προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης» γέμισε ξανά.

Το τελευταίο γκρουπ διεθνών – Ντέσερς, Λαφόν, Ίνγκασον και Μπρέγκου – επέστρεψε, με τον Σίριλ Ντέσερς να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού.

Ο Νιγηριανός στράικερ γνώρισε τον Ρουί Βιτόρια και τους νέους του συμπαίκτες, ενώ για να διευκολύνουν την προσαρμογή του ανέλαβαν ρόλο… ξεναγών οι Αχμέντ Τουμπά και Ανάς Ζαρουρί. Και οι δύο, όπως και ο Ντέσερς, διαθέτουν βελγική υπηκοότητα και έχουν μεγαλώσει στο Βέλγιο, γεγονός που έκανε πιο εύκολη την πρώτη επαφή.

Παρά το μακρινό ταξίδι από τη Νότια Αφρική, ο έμπειρος επιθετικός εμφανίστηκε κεφάτος και δήλωσε έτοιμος να μπει άμεσα στη «μάχη» με τα πράσινα.