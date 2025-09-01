Ο Σίριλ Ντέσερς ήρθε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Δευτέρας για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και στις πρώτες δηλώσεις του τόνισε ότι στόχος του είναι τα πολλά γκολ και οι τίτλοι με τους Πράσινους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ντέσερς:

Για αυτό που τον ώθησε να απαντήσει θετικά στον Παναθηναϊκό:

«Έπαιξα απέναντι στον Παναθηναϊκό με τη Ρέιντζερς. Είδα με τα μάτια μου την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, τους οπαδούς και πώς έπαιξε η ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η Ρέιντζερς προκρίθηκε, καθώς είναι και αυτή πολύ δυνατή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός όμως είναι ένα μεγάλο κλαμπ, αν δεις την ιστορία του και τι αντιπροσωπεύει».

Για το γεγονός ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού «αγαπούν» περισσότερο τους παίκτες που έχουν σκοράρει κόντρα στον Ολυμπιακό:

«Πέρυσι παίξαμε απέναντι στον Ολυμπιακό με τη Ρέιντζερς στο Europa League. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι και ήταν ένα ωραίο γκολ. Ελπίζω αυτή να είναι μία καλή αρχή για τη σχέση μου με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Τώρα θα παίζω περισσότερο εναντίον του Ολυμπιακού. Αυτά είναι μεγάλα ματς, ελπίζω ότι θα σκοράρω σε αυτά τα παιχνίδια, στα ντέρμπι, αλλά και στην Ευρώπη».

Για τους στόχους του:

«Είδα στα ματς που παίξαμε με τον Παναθηναϊκό ότι έκαναν πολλές ευκαιρίες και έφεραν πολλές φορές την μπάλα στην περιοχή. Εκεί είναι η δική μου ποιότητα. Να βρίσκω τις καλές θέσεις στην περιοχή, να απελευθερώνομαι και να σκοράρω. Για μένα, προσωπικός μου στόχος είναι να σκοράρω πολλά γκολ, αλλά πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε παιχνίδια και τρόπαια. Αυτό μετράει στο τέλος. Βέβαια για να κερδίζεις πρέπει να σκοράρεις και ελπίζω να το κάνω πολύ».