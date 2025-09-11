Νέες μηνύσεις καταθέτει αύριο Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά των μελών της οικογένειάς του και μίας φίλης του οικογενειακού του περιβάλλοντος, όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος του στο MEGA.

Ο κ. Μερκουλίδης είχε προαναγγείλει μιλώντας στο MEGA ότι «ετοιμάζουμε μηνύσεις κακουργηματικού χαρακτήρα», σχετικά με το αίτημά τους για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική. Οι μηνύσεις σύμφωνα με τον δικηγόρο του Γιώργου Μαζωνάκη, αφορούν τον πατέρα του, την μητέρα του, τις δύο αδελφές του, αλλά και μία οικογενειακή φίλη.