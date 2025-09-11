Κάμερα ασφαλείας στην περιοχή καταγράφει την στιγμή της επίθεσης. Φαίνεται ο ένας υπάλληλος να σπρώχνει τον πράσινο κάδο στην άκρη του δρόμου και να ανεβαίνει στο απορριμματοφόρο για να συνεχίσει τη δουλειά του. Οι φωνές που ακούει τον κάνουν να κοιτάξει πίσω, στο σημείο που ένας 59χρονος ερχόταν οπλισμένος, αποφασισμένος να κάνει κακό.

«Πέρασε η σφαίρα δίπλα μου»

Τρία 24ωρα μετά την επίθεση, ο υπάλληλος καθαριότητας μιλάει για πρώτη φορά στο Live News και περιγράφει τον τρόμο που έζησε. Ξέρει, όπως λέει, πως τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν ακόμα χειρότερα για τον ίδιο και τον συνάδελφό του.

«Μία χαρά, δόξα τω Θεώ. Ο Θεός είναι μεγάλος, βοηθάει τους καλούς».

Την πρώτη φορά που ο 59χρονος επιχειρεί να πυροβολήσει, μπλοκάρει το όπλο του, όμως στη συνέχεια πατάει την σκανδάλη τρεις φορές. Οι σφαίρες περνούν πάνω από το απορριμματοφόρο.

«Μου έκανε εντύπωση γιατί είχε τα χέρια κάτω από ένα χέρι, για να σημαδεύει πολύ καλά στο κεφάλι. Ο Θεός με έβαλε να κάνω μία έτσι δεξιά, κατά τύχη την έκανα και πέρασε η σφαίρα δίπλα μου, από το αυτί».

Σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων ο δράστης από τον ίδιο, εκείνα τα δευτερόλεπτα. Η ζωή του, όπως λέει, σώθηκε από θαύμα.

«Μετά μου λέει ‘σε έχω σαν τσάι, θα σε πιω σαν τσάι, θα σου δείξω’ και σε ένα λεπτό ήρθε με όπλο. Με σημαδεύει από τα 7 μέτρα, μπλοκάρει το όπλο, με τη δεύτερη που θα την ξανακάνει μία την κάνη, περνάει η σφαίρα στο κεφάλι».

Ο υπάλληλος δεν συνειδητοποίησε έγκαιρα τον κίνδυνο. Συνέχιζε τη δουλειά του, όταν ξαφνικά άκουσε κάποιον να φωνάζει οργισμένος.

«Μία συνηθισμένη μέρα που δουλεύουμε, καθαρίζουμε τα σπίτια, έτυχε ένας τύπος από απέναντι, μου λέει ‘εδώ κάνετε κάποιες κινήσει γρήγορες και τέτοια’, μου λέει ‘κάνετε θόρυβο πολύ’, λέω ‘κύριε δεν είναι για εσάς οι κινήσεις, τις κάνουμε τακτικά αυτές γιατί καθαρίζουμε, δεν είναι για εσάς κάτι’, ‘καλά’ μου λέει, ‘σε έχω σαν τσάι, σε λίγο θα σου δείξω’».

Το χρονικό

Όλα έγιναν στην οδό Λοβέρδου το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, με τον 59χρονο μετά τους πυροβολισμούς να ανεβαίνει στο μηχανάκι του και να κινείται ανάποδα στον δρόμο για να απομακρυνθεί.

«Δεν με έβρισε, μάνα, πατέρα, παιδιά, θα σε σκοτώσω και τέτοια, ‘σε έχω σαν τσάι, περίμενε σε λίγο να δεις τι θα σου κάνω’, αυτό, τίποτα άλλο».

Ο 59χρονος εντοπίστηκε μία μέρα μετά και συνελήφθη. Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ενοχλήθηκε από τον θόρυβο και έγινε έξω φρενών όταν οι υπάλληλοι καθαριότητας παρέμειναν στο σημείο για να ολοκληρώσουν την αποκομιδή των σκουπιδιών.

«Από το σπίτι του κατέβαινε και πήρε ένα μηχανάκι και έφυγε και ήρθε προς τα εμάς, ήρθε από εκεί γιατί εγώ δούλευα το χειριστήριο, πατάω τα κουμπιά, ανεβαίνουν τα κουμπιά. Και μου λέει ‘κάνετε πολύ θόρυβο και γρήγορες κινήσεις’, λέω ‘δεν είναι για εσάς οι κινήσεις αυτές, είναι της δουλειάς μας, αλλιώς δεν πρόκειται να σηκωθεί ο κάδος, είναι πολύ βαρύς για να πάει προς τα πάνω’».

«Έχω πάθει μεγάλη ζημιά ψυχολογικά, αλλά δεν το βάζω κάτω, θα συνεχίσω να δουλεύω», σημειώνει ο 61χρονος υπάλληλος.

Η επίθεση έχει φοβήσει τους εργαζόμενους στον τομέα της καθαριότητας, που όλο και συχνότερα δέχονται επιθέσεις. Τον περασμένο Ιούνιο είχε βρεθεί στο νοσοκομείο ένας άλλος υπάλληλος καθαριότητας που ξαφνικά περικυκλώθηκε και δέχτηκε άγρια επίθεση στην περιοχή της Κυψέλης.

«Είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, όχι σε τέτοιον υψηλό βαθμό», λέει από την πλευρά του ο Δημήτρης Αντωνάς, πρόεδρος σωματείου εργαζομένων καθαριότητας δήμου Αθηναίων».

«Διάφορα περιστατικά βίας τα οποία δεν έχουν περάσει προς τα έξω».

Στο σπίτι του 59χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα περίστροφο με 4 φυσίγγια, ένα πιστόλι, 3 μαχαίρια, 2 σιδερογροθιές, 14 φυσίγγια και 2 κουκούλες full face.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.