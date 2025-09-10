Ο Ναΐμ Κασέμ, αναπληρωτής γραμματέας της Χεζμπολάχ, σχολιάζοντας τη χθεσινή ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ, προέτρεψε τις χώρες του Κόλπου να αποφύγουν τη σύμπραξη με το Ισραήλ και υπογράμμισε ότι δεν θα αποφύγουν μελλοντική επίθεση εάν οι οργανωμένες αντιστάσεις υποταχθούν.

«Αν ο εχθρός νικήσει την αντίσταση, και δεν θα είναι σε θέση να το κάνει, θα έρθει η σειρά σας», φώναξε ο Κασέμ, προειδοποιώντας τις κυβερνήσεις να μην «μαχαιρώσουν πισώπλατα την αντίσταση» με συμμαχίες. Προσέθεσε επίσης ότι η ισραηλινή επίθεση υποδηλώνει μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα «Μεγάλο Ισραήλ» στην περιοχή, με στόχο την επέκταση της κυριαρχίας του κράτους αυτού.

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ απέδωσε την αποτυχία του Ισραήλ να επιβάλει τους στόχους του στην ύπαρξη μαχητικών ομάδων στο Λίβανο, τη Γάζα και αλλού στη Μέση Ανατολή. Τόνισε ότι οι χώρες του Κόλπου πρέπει να παρέχουν πολιτική, οικονομική και κοινωνική στήριξη στις οργανώσεις αντίστασης. Τόνισε πως το Ιράν συνεχίζει να υποστηρίζει τους Παλαιστίνιους, χαρακτηρίζοντας την αντίστασή τους «ενωτικό σκοπό» για τον μουσουλμανικό κόσμο.

Σχετικά με τον Λίβανο, σχολίασε ότι η εκεχειρία που τερμάτισε τον πόλεμο Χεζμπολάχ–Ισραήλ απέτυχε, αφού η Τεχεράνη συνεχίζει να παραβιάζει τη συμφωνία. Παράλληλα, κάλεσε σε εθνική συνοχή και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συζητήσει για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ χωρίς ένα πλαίσιο «εθνικής στρατηγικής ασφάλειας». Τόνισε ότι η οργάνωση δεν θα λάβει υπόψη την αφοπλιστική συζήτηση μέχρι το Ισραήλ να αποχωρήσει από πέντε λόφους που κατέχει και να τερματίσει τις αεροπορικές επιδρομές.

Τέλος, επαίνεσε την Υεμένη για το ότι κράτησε «βαρύ φορτίο» στο πλευρό της Παλαιστίνης μετά από ισραηλινές επιδρομές στη Σαναά και το αλ‑Τζαούφ, ενώ χαρακτήρισε την πολύ πρόσφατη ένοπλη επίθεση σε Ανατολική Ιερουσαλήμ ως «τολμηρή επιχείρηση» που καταδεικνύει την αποφασιστικότητα των Παλαιστινίων.