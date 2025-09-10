Νέο γενικό μπλακ-άουτ, το πέμπτο μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, σημειώθηκε σήμερα στην Κούβα, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολύ σοβαρή ενεργειακή κρίση, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Υπήρξε πλήρης αποσύνδεση του Ηλεκτρικού Συστήματος, του SEN, η οποία ενδέχεται να σχετίζεται με μια αναπάντεχη διακοπή λειτουργίας της θερμοηλεκτρικής μονάδας Αντόνιο Γκιτέρας, στο κέντρο του νησιού, όμως τα αίτια ερευνώνται ακόμη» ανέφερε το υπουργείο Ενέργειας και Ορυχείων μέσω της πλατφόρμας Χ.

Σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης του δικτύου, το μπλακ άουτ σημειώθηκε στις 9.14 το πρωί (16.14 ώρα Ελλάδας).Το υπουργείο διαβεβαίωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης.

Ακόμη και πριν από το σημερινό μπλακ-άουτ, πολλές περιοχές του νησιού βίωναν καθημερινά διακοπές στην ηλεκτροδότηση που έφταναν μέχρι και τις 16 ώρες.

Το σύστημα παραγωγής και διανομής ενέργειας της Κούβας είναι πεπαλαιωμένο ενώ ταυτόχρονα η χώρα μαστίζεται από έλλειψη καυσίμων, φυσικές καταστροφές και μια οικονομική κρίση. Οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας, που λειτουργούν με πετρέλαιο και είναι απαρχαιωμένοι, προσπαθούν να κρατήσουν αναμμένα τα φώτα μολονότι έφτασαν στα όριά τους πέρσι, όταν μειώθηκαν οι εισαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τη Ρωσία και το Μεξικό.