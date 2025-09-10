Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν μάσησε τα λόγια της στην καθιερωμένη ετήσια ομιλία που εκφώνησε στην Ευρωβουλή για την Κατάσταση της (Ευρωπαϊκής) Ένωσης. «Οι γραμμές της μάχης για μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, που θα βασίζεται στην ισχύ, χαράζονται τώρα. Γι’ αυτό ναι, η Ευρώπη οφείλει να πολεμήσει», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Οι απλοί άνθρωποι νιώθουν το έδαφος να μετακινείται κάτω από τα πόδια τους. Αισθάνονται ότι τα πράγματα γίνονται πιο σκληρά. Δεν μπορούμε απλώς να περιμένουμε να περάσει αυτή η καταιγίδα. Το καλοκαίρι που πέρασε μας απέδειξε ότι, απλούστατα, δεν υπάρχει χρόνος για νοσταλγία», τόνισε επίσης. Για να προσθέσει ότι στο φόντο της κατάρρευσης της παλιάς τάξης, «μια νέα Ευρώπη πρέπει να αναδυθεί».

Δεν είναι, φυσικά, η πρώτη φορά που η φον ντερ Λάιεν μιλά με αυτόν τον τρόπο. «Πέρασε ο καιρός που τρώγαμε από το μέρισμα της ειρήνης», είχε πει πρόσφατα, υπονοώντας ότι η μεταπολεμική περίοδος έχει λάβει οριστικά τέλος. Ούτε, βεβαίως, είναι η μοναδική η οποία καλεί τους πολίτες της ΕΕ να πάρουν… όπλα και μπαλάσκες και να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να κινήσουν για το μέτωπο – κάτι ανάλογο έχουν κάνει επανειλημμένως ο Μακρόν, ο Μερτς, ο Τουσκ, ο Ρούτε και πολλοί άλλοι ηγέτες

Όλοι τους, εξάλλου, επικαλούνται εδώ και καιρό την ανάγκη για πολεμική προετοιμασία και για επείγουσα στροφή της ΕΕ στην πολεμική οικονομία. Τα αεροπλάνα, τα πλοία, οι πύραυλοι, τα drones και όλα τα υπόλοιπα φονικά όπλα είναι, πλέον, περισσότερο αναγκαία από όλα όσα οι Ευρωπαίοι είχαν ή διεκδικούσαν την περίοδο της ειρήνης. Οι δε νέοι στα σχολεία, εκτός από υπολογιστές, μαθηματικά και γλώσσα, σεξουαλική αγωγή και αντισεισμική προστασία, πρέπει να διδάσκονται και πώς θα κρατούν το όπλο, πώς θα στοχεύουν και πώς θα πατούν τη σκανδάλη.

Τέλος τα ψέματα;

Ώστε, λοιπόν, τελείωσαν τα ψέματα. Ο εχθρός βρίσκεται ante portas και απειλεί τους Ευρωπαίους, τον τρόπο ζωής τους, τις αξίες τους, την ευημερία τους, τις οικογένειές τους. Είναι, μάλιστα, ύπουλος και παίρνει διάφορες μορφές, σαν χαμαιλέοντας: Πότε του Πούτιν και του Σι, οι οποίοι σχεδιάζουν

να μας πιάσουν στον ύπνο και με τις… πιτζάμες. Πότε του Τραμπ, που δεν είναι ο σύμμαχος και εταίρος που η Ευρώπη θα ήθελε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Πότε του πρόσφυγα και μετανάστη που δήθεν αναζητά άσυλο, αλλά στην πραγματικότητα ψάχνει τα θύματά του, για να τα εκμεταλλευτεί, να τα ληστέψει ή και να τα δολοφονήσει.

Το σίγουρο, σε κάθε περίπτωση, είναι ότι ο εχθρός υποχρεώνει τους πάντες να είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν πολλά από τα «κεκτημένα» τους. Ακόμη και την ίδια τους τη ζωή, «υπέρ βωμών και εστιών». Και μάλιστα πρόθυμα, χωρίς πολλά δάκρυα και, κυρίως, ενοχλητικές ερωτήσεις.

Δεν είναι ότι η φον ντερ Λάιεν και οι υπόλοιποι δεν θέλουν την ειρήνη. Το αντίθετο, όπως οι ίδιοι λένε: Ακριβώς επειδή τη θέλουν, ετοιμάζονται για πόλεμο.

Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα: Είναι υποχρεωμένοι να πείσουν και τους Ευρωπαίους ότι αυτοί είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι που έχουν απέναντί τους σήμερα. Ότι αξίζει να πολεμήσουν και να τα παίξουν όλα κορώνα-γράμματα προκειμένου να τους αντιμετωπίσουν. Και ότι πίσω από όλα τα παραπάνω δεν κρύβεται κάποιο «κόλπο».

Οι δημοσκοπήσεις όμως δείχνουν πως το συγκεκριμένο μήνυμα, για την ώρα, δεν περνά. Τουλάχιστον όχι όσο θα έπρεπε. Έτσι, ίσως και να χρειαστεί η απειλή να καταστεί πιο ορατή και χειροπιαστή. Πώς, όμως; Ε, θα βρεθεί ο τρόπος…