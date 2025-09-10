Ένα πρωτοποριακό εμβόλιο που στοχεύει στην προστασία των κοάλα της Αυστραλίας από τα χλαμύδια εγκρίθηκε για πρώτη φορά από τις Αρχές, ανοίγοντας τον δρόμο για να περιοριστεί η εξάπλωση της θανατηφόρας αυτής νόσου που έχει συμβάλει σημαντικά στη μείωση του πληθυσμού του χαρακτηριστικού αυτού μαρσιποφόρου. Το νέο εμβόλιο, το οποίο χορηγείται σε μία δόση, είναι πλέον έτοιμο προς ευρεία χρήση, τόσο σε νοσοκομεία και κτηνιατρικές κλινικές άγριας ζωής όσο και σε φυσικό περιβάλλον.

Τα χλαμύδια, γνωστά ως σεξουαλικώς μεταδιδόμενη ασθένεια που προσβάλλει και τον άνθρωπο, ευθύνονται για περίπου το ήμισυ των θανάτων κοάλα στην άγρια φύση, ενώ μπορούν να προκαλέσουν στειρότητα και τύφλωση στα ζώα.

Σύμφωνα με τον καθηγητή μικροβιολογίας Πίτερ Τιμς από το University of the Sunshine Coast, «μερικές μεμονωμένες αποικίες οδηγούνται κάθε μέρα πιο κοντά στην εξάλειψη». Όπως ανέφερε, σε ορισμένες περιοχές της νοτιοανατολικής Κουίνσλαντ και της Νέας Νότιας Ουαλίας, τα ποσοστά μόλυνσης φθάνουν έως και το 70%, με μέσο όρο μεταξύ του 50%.

Επιστημονικές εξελίξεις και ο ρόλος του νέου εμβολίου

Το εμβόλιο, αποτέλεσμα πολυετούς ερευνητικής προσπάθειας της ομάδας του Τιμς, έχει σχεδιαστεί για να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης συμπτωμάτων της νόσου στα κοάλα κατά την αναπαραγωγική τους ηλικία, ενώ υπολογίζεται πως μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της θνησιμότητας κατά τουλάχιστον 65% στους πληθυσμούς άγριας ζωής.

Όπως τόνισε ο καθηγητής Τιμς, το εμβόλιο «προσφέρει τρία επίπεδα προστασίας – μείωση της μόλυνσης, πρόληψη της εξέλιξής της σε κλινική ασθένεια και, σε μερικές περιπτώσεις, αντιστροφή των υφιστάμενων συμπτωμάτων».

Η αντίδραση της Πολιτείας και η ανησυχητική μείωση των πληθυσμών

Αναγνωρίζοντας το μέγεθος του προβλήματος, η κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει δεσμεύσει 76 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (50 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) για δράσεις διάσωσης των κοάλα. Από το 2022, το είδος έχει ταξινομηθεί ως απειλούμενο στην Κουίνσλαντ, τη Νέα Νότια Ουαλία και την Επικράτεια της Αυστραλιανής Πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το εθνικό πρόγραμμα παρακολούθησης κοάλα της Αυστραλίας, ο αριθμός των ζώων που απομένουν σε αυτές τις περιοχές εκτιμάται μεταξύ 95.000 και 238.000. Επιπλέον, στις πολιτείες Βικτώρια και Νότια Αυστραλία, το σχετικό νούμερο ανέρχεται μεταξύ 129.000 και 286.000.

Οι πληθυσμοί κοάλα έχουν μειωθεί στο μισό τα τελευταία είκοσι χρόνια ως αποτέλεσμα λοιμωδών νόσων, απώλειας ενδιαιτημάτων, κλιματικής αλλαγής και συχνών πυρκαγιών, σύμφωνα με το World Wide Fund for Nature.