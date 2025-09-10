Στη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος κατηγορείται για δεκατρείς κλοπές, που έγιναν τους τελευταίους μήνες σε τουριστικά καταλύματα και λουόμενους της Χαλκιδικής, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός συνεργού του, ηλικίας 41 ετών.

Ο 19χρονος εντοπίστηκε, στο ύψος της Ποτίδαιας, να οδηγεί όχημα, το οποίο είχε κλέψει νωρίτερα μαζί με τον συνεργό του.

Ο νεαρός δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις των αστυνομικών και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, χωρίς ωστόσο να το καταφέρει, καθώς ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Όπως διαπιστώθηκε, ο 19χρονος, μαζί με τον 41 ετών συνεργό του έκλεψαν τσάντα από λουόμενο, που περιείχε 1.500 ευρώ, 200 LEI Ρουμανίας και 100 Λέβα Βουλγαρίας, ένα κινητό τηλέφωνο και ένα κλειδί αυτοκινήτου, το οποίο στη συνέχεια αφαίρεσαν από το σημείο που ήταν σταθμευμένο.

Ο συνεργός του 19χρονου εντοπίστηκε σε άλλη περιοχή της Χαλκιδικής, στην Καλλιθέα, να οδηγεί δεύτερο κλεμμένο όχημα, που είχαν αφαιρέσει από κοινού στις 27 Αυγούστου από αυλή σπιτιού. Σε σήμα των αρχών κινήθηκε με ταχύτητα προς το μέρος αστυνομικού, χωρίς ωστόσο να υπάρξει τραυματισμός, και στη συνέχεια διέφυγε και αναζητείται.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι, από τα τέλη του περασμένου Ιουλίου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι δύο άνδρες, δρώντας από κοινού, διέπραξαν ακόμα δώδεκα κλοπές, κυρίως στο πρώτο και το δεύτερο «πόδι» της Χαλκιδικής και πιο συγκεκριμένα: έξι κλοπές από τουριστικά καταλύματα, δύο κλοπές από σπίτια, δύο κλοπές τσαντών από λουόμενους, μια κλοπή τσάντας από πεζό και μια κλοπή μοτοσικλέτας.

Συνολικά από τις 13 κλοπές αφαίρεσαν τέσσερα αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, τα χρηματικά ποσά των 5.595 ευρώ, 1.850 δηναρίων Σερβίας, 1.000 δολαρίων, 500 ελβετικών φράγκων, 600 λέβα Βουλγαρίας και 200 LEI Ρουμανίας, κοσμήματα αξίας πάνω από 10.000 ευρώ, δύο ρολόγια και δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου, δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και τραπεζικές κάρτες, έγγραφα και άλλα αντικείμενα. Επίσης, χρησιμοποιώντας τρεις από τις κλεμμένες τραπεζικές κάρτες, πραγματοποίησαν αναλήψεις χρημάτων από ΑΤΜ, συνολικού ύψους 1.320 ευρώ.

Στην κατοχή του 19χρονου συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα χρηματικά ποσά των 380 ευρώ και 1.850 δηναρίων Σερβίας, συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 0,6 γραμμαρίων, δυο κλειδιά οχημάτων και δύο κινητά τηλέφωνα. Το κλεμμένο όχημα που οδηγούσε ο συλληφθείς, καθώς και μέρος των κλοπιμαίων αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής, ο οποίος και τον παρέπεμψε στον ανακριτή.