Συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε στη νησίδα Καυκανάς στη Χαλκιδική, όπου μια 70χρονη γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή. Η επέμβαση Λιμενικού Σώματος και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπήρξε καθοριστική για τη διάσωση της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία έχρηζε άμεσης ιατρικής φροντίδας.

Στο σημείο προσέγγισε επίγειο περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος, ενώ παράλληλα απέπλευσε το ιδιωτικό ταχύπλοο σκάφος “Άνεμος” Λ.Κ., με επιβαίνοντες διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σταυρού. Η επιχείρηση κρίθηκε αποτελεσματική, καθώς η τραυματίας απεγκλωβίστηκε με επιτυχία από την περιοχή.

Μεταφορά σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης

Μετά τον απεγκλωβισμό, η 70χρονη μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι της Ολυμπιάδος, όπου περίμενε ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο” για να λάβει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

