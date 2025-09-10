Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο ενός βρέφους 2,5 μηνών, το οποίο είχε εμφανή σημάδια κακοποίησης, αλλά ο ιατροδικαστής κατέληξε ότι αιτία θανάτου ήταν η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2012, όταν το ΕΚΑΒ παρέλαβε το βρέφος από το σπίτι του λόγω προβλημάτων στην αναπνοή του. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου διασωληνώθηκε, και στη συνέχεια χρειάστηκε διακομιδή στο νοσοκομείο του Ρίου.

Οι γιατροί που εξέτασαν το παιδί εντόπισαν σημάδια που παρέπεμπαν σε παιδική κακοποίηση και ενημέρωσαν άμεσα την αστυνομία και την εισαγγελία, ζητώντας παράλληλα ιατροδικαστική εξέταση.

Ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης, από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας, εξέτασε το βρέφος, το οποίο κατέληξε οκτώ ημέρες αργότερα. Ο κ. Γκότσης απεφάνθη ότι η αιτία θανάτου ήταν μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Σημειώνεται ότι ο ίδιος ιατροδικαστής είχε εξετάσει στο παρελθόν δύο από τα παιδιά που είχε παραδεχθεί η Ειρήνη Μουρτζούκου ότι σκότωσε, δίνοντας και σε εκείνες τις περιπτώσεις εκτιμήσεις για φυσικά αίτια θανάτου.

Τα σοκαριστικά ευρήματα

Πρώτη εξέταση στο βρέφος:

Εκχυμώσεις στους γλουτούς

Μώλωπες δεξιά στο μέτωποΕκδορά στη μύτη αριστερά

Βυθοσκόπηση:

Αιμορραγία στον αμφιβληστροειδή

Εικόνα που παραπέμπει σε ταρακούνημα

Μαγνητική Εγκεφάλου:

Υποσκληρίδια αιματώματα σε πολλά σημεία

Υπαραχνοειδής αιμορραγία

Κεφαλαιματώματα στο πίσω και πλαϊνό μέρος του κεφαλιού και από τις δύο πλευρές

Ακτινογραφία θώρακα

Παλιά κατάγματα στα πλευρά

Ιατροδικαστική:

Το ιατροδικαστικό πόρισμα αναφέρει: Ο θάνατος του βρέφους επήλθε συνεπεία ιογενούς μηνιγγοεγκεφαλίτιδος.

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης μίλησε σήμερα στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την υπόθεση της Πάτρας. «Προφανώς η αιτία θανάτου προέκυψε από την ιστοπαθολογική εξέταση που διενεργήθηκε. Απλά αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι όταν έχουμε ευρήματα κακώσεων τα οποία παραπέμπουν σε παιδική κακοποίηση, οφείλουν να αναφερθούν και να καταγραφούν στην ιατροδικαστική έκθεση ανεξάρτητα με το τι προκάλεσε τον θάνατο», είπε αρχικά.

«Το ότι δεν καταγράφηκε αυτό είναι κάτι που ξενίζει πραγματικά. Εάν το παιδί είχε παλιά κατάγματα, αιμορραγία στον εγκέφαλο και στο κεφάλι ή άλλη τραυματική βλάβη, ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου, θα έπρεπε να έχει καταγραφεί και να παραπεμφθεί ως κακοποίηση. Η αστυνομία πρέπει να καλέσει τον ιατροδικαστή. Εάν είχε κλείσει να επισκεφθεί το νοσοκομείο και δεν το έκανε αυτό είναι ένα μεμπτό σημείο», συνέχισε ο κ. Γαλεντέρης.