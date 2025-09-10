Τις σκηνές πανικού που εκτυλίχθηκαν κατά τη σύγκρουση του τραμ με το λεωφορείο επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά, αλλά και αμέσως μετά, περιέγραψε επιβάτης που βρισκόταν στο τραμ.

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος άνδρας όπως δήλωσε, επέβαινε στις 4 Ιουλίου σε ένα από τα δύο λεωφορεία του ΟΣΥ που συγκρούστηκαν στη Βούλα, στο οποίο τραυματίστηκε μάλιστα και ακόμη δεν έχει αναρρώσει πλήρως. «Λένε ότι ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του και το φως του (ο μηχανοδηγός του τραμ). Τελευταία αντέδρασε τραβώντας χειρόφρενο. Ήμουν και στο λεωφορείο της Βούλας, είμαι ακόμα τραυματίας. Αυτό που έγινε με τα δύο λεωφορεία. Τα τραύματά μου είναι… ακόμα, ήμουν πίσω από τον οδηγό. Χτύπησα στο παρμπρίζ» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Για το αποψινό ατύχημα είπε, ότι δύο τρία άτομα που τραυματίστηκαν στο τραμ, είχαν ταραχτεί, καθώς και ότι μετά τη σύγκρουση επικράτησαν σκηνές πανικού. «Εγώ δεν χτύπησα, απλώς ένιωσα το αίσθημα του φόβου» σημειώνει καταλήγοντας.