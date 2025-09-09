Ένα επίτευγμα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε σχεδόν αδύνατο ανακοίνωσαν φυσικοί από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο. Για πρώτη φορά κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν «κρύσταλλο χρόνου» που μπορεί να παρατηρηθεί όχι μόνο κάτω από μικροσκόπιο, αλλά και με γυμνό μάτι, υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Το πείραμα, που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Nature Materials, φέρνει πιο κοντά την κατανόηση ενός φαινομένου που θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα θεωρητική υπόθεση.

Οι κρύσταλλοι χρόνου προβλέφθηκαν το 2012 από τον νομπελίστα θεωρητικό φυσικό Φρανκ Γουίλτσεκ και αμφισβητήθηκαν έντονα, αφού πολλοί επιστήμονες πίστευαν ότι παραβιάζουν βασικούς νόμους της θερμοδυναμικής. Ωστόσο, το 2016 ανακοινώθηκε η πρώτη τους παρατήρηση σε εργαστήριο. Οι κρύσταλλοι αυτοί διαφέρουν από τους συνηθισμένους – όπως το διαμάντι ή το αλάτι – που επαναλαμβάνονται στον χώρο· αντίθετα, εμφανίζουν περιοδικότητα και στον χρόνο, με τα σωματίδιά τους να ταλαντώνονται σε ρυθμό που δεν συμβαδίζει με το περιβάλλον τους.

Η ομάδα των ερευνητών, με επικεφαλής τον Χανκίνγκ Ζάο και τον Ίβαν Σμαλιούκ, αξιοποίησε υγρά κρυσταλλικά υλικά – τα ίδια που χρησιμοποιούνται σε οθόνες LCD. Τοποθέτησαν το υλικό ανάμεσα σε γυάλινες πλάκες καλυμμένες με φωτοευαίσθητη βαφή και στη συνέχεια το εξέθεσαν σε ειδικά είδη φωτός. Η πίεση που προέκυψε δημιούργησε πολύπλοκα μοτίβα κίνησης, τα οποία επαναλαμβάνονταν για ώρες, ακόμη και όταν άλλαζαν οι συνθήκες φωτός ή θερμοκρασίας. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακές σειρές από κυματιστές, φωτεινές λωρίδες σε νέον αποχρώσεις.

«Όλα γεννιούνται από το τίποτα», σχολίασε ο Σμαλιούκ, περιγράφοντας πως ένα απλό φως αρκεί για να ξεδιπλωθεί ένας ολόκληρος «κόσμος» κρυστάλλων χρόνου.

Η ανακάλυψη δεν έχει μόνο θεωρητική αξία. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους σε οπτικές συσκευές, τηλεπικοινωνίες, συστήματα ασφαλείας και αντιπαραχάραξη. Ακόμη, τα μοτίβα τους θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε γεννήτριες τυχαίων αριθμών ή σε νέες μορφές κωδικοποίησης δεδομένων, όπως δισδιάστατα barcode.

Η νέα εποχή των κρυστάλλων χρόνου μόλις ξεκινά και, όπως φαίνεται, η πρακτική τους αξιοποίηση δεν είναι πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά ένα πιθανό μέλλον που βρίσκεται προ των πυλών. Μάλλον, είναι ήδη εδώ!