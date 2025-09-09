Νέο ιστορικό ρεκόρ κατέγραψαν οι τιμές του χρυσού την Τρίτη, καθώς η εξασθένηση του δολαρίου και η υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων, εν μέσω ενισχυμένων προσδοκιών για μείωση επιτοκίων από τη Fed εντός του μήνα, ενίσχυσαν τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο.

Η τιμή του χρυσού αυξήθηκε κατά 0,5%, φτάνοντας στα 3.651,96 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια χρυσού Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο 0,4%, στα 3.690,90 δολάρια.

«Εφόσον η Fed ανταποκριθεί στις προσδοκίες της αγοράς για πολλαπλές μειώσεις επιτοκίων, αναμένουμε περαιτέρω άνοδο στις τιμές του χρυσού», δήλωσε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade, όπως αναφέρει το Reuters.

Η αμερικανική αγορά εργασίας εμφάνισε σημάδια κόπωσης τον Αύγουστο, με την απασχόληση να επιβραδύνεται σημαντικά και το ποσοστό ανεργίας να αυξάνεται στο 4,3%, το υψηλότερο επίπεδο σχεδόν τεσσάρων ετών. Τα στοιχεία ενίσχυσαν τα σενάρια για μείωση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της Fed.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group, οι επενδυτές αποδίδουν 89,4% πιθανότητα σε μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης και 10,6% πιθανότητα για μεγαλύτερη μείωση, κατά 50 μονάδες.

Η μείωση των επιτοκίων πιέζει προς τα κάτω το δολάριο και τις αποδόσεις των ομολόγων, κάνοντας τον χρυσό πιο ελκυστικό, καθώς δεν αποδίδει τόκους. Ο δείκτης του δολαρίου (DXY) έπεσε στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων εβδομάδων, ενώ η απόδοση των 10ετών ομολόγων των ΗΠΑ διολίσθησε στο χαμηλότερο επίπεδο πέντε μηνών.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίασή της την Πέμπτη.

Οι επενδυτές περιμένουν επίσης τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, που θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα, για να βγάλουν συμπεράσματα για τη μελλοντική πολιτική της Fed. Αν ο πληθωρισμός είναι χαμηλότερος από το αναμενόμενο, τότε η Fed μπορεί να ακολουθήσει πιο ήπια πολιτική, κάτι που θα ανεβάσει κι άλλο την τιμή του χρυσού.

«Εάν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ κινηθούν κάτω από τις προσδοκίες, η Fed μπορεί να υιοθετήσει ακόμη πιο ήπια στάση στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, γεγονός που θα μπορούσε να ωθήσει τον χρυσό προς το όριο των 3.700 δολαρίων», σχολίασε ο Waterer.

Οι τιμές του χρυσού έχουν καταγράψει άνοδο 38% από τις αρχές του 2025, μετά από αύξηση 27% το 2024, χάρη στην αδυναμία του δολαρίου, των αυξημένων αγορών από κεντρικές τράπεζες, της ήπιας νομισματικής πολιτικής και της εντεινόμενης παγκόσμιας αβεβαιότητας.

Στην υπόλοιπη αγορά πολύτιμων μετάλλων, η τιμή του αργύρου σημείωσε άνοδο 0,1% στα 41,36 δολάρια/ουγγιά και η πλατίνα ενισχύθηκε κατά 0,8%, στα 1.393,95 δολάρια.