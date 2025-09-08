Το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ανακαλεί τον Ισπανό πρέσβη στο Τελ Αβίβ για διαβουλεύσεις, λίγες ώρες αφότου ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ κατηγόρησε την Μαδρίτη ότι διεξάγει «αντισημιτική εκστρατεία», μετά την ανακοίνωση από τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ σειράς μέτρων που έχουν στόχο να μπει ένα τέλος σ’ αυτό που χαρακτήρισε «γενοκτονία στη Γάζα».

Για διαβουλεύσεις

«Ο υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τον Ισπανό πρέσβη στο Τελ Αβίβ για διαβουλεύσεις σε απάντηση στις συκοφαντικές κατηγορίες κατά της Ισπανίας και τα απαράδεκτα μέτρα που στοχοποιούν δύο μέλη της κυβέρνησης», υπογραμμίζει η ανακοίνωση του ισπανικού ΥΠΕΞ.

«Αντιισραηλινή γραμμή»

«Η ισπανική κυβέρνηση υιοθετεί μια εχθρική και αντιισραηλινή γραμμή, με μια βίαιη και εμποτισμένη με μίσος ρητορική», δήλωσε νωρίτερα ο Σάαρ.

«Διεφθαρμένη κυβέρνηση»

«Η απόπειρα της διεφθαρμένης κυβέρνησης του Σάντσεθ να αποσπάσει την προσοχή από σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς με μια αντιισραηλινή και αντισημιτική επίθεση συνεχίζει να μοιάζει προφανής», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι θα απαγορευθεί η είσοδος στο Ισραήλ της αντιπροέδρου της ισπανικής κυβέρνησης και υπουργού Εργασίας Γιολάντα Ντίαθ και ότι το Ισραήλ «δεν πρόκειται να διατηρήσει καμία επαφή μαζί της».

Σκληρά μέτρα κατά του Ισραήλ

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε δέσμη σκληρών μέτρων κατά του Ισραήλ, στο πλαίσιο ενίσχυσης της πίεσης για τερματισμό της βίας στη Γάζα. Συγκεκριμένα, γνωστοποίησε πως η κυβέρνησή του θα απαγορεύσει τον κατάπλου πλοίων και την είσοδο αεροσκαφών που μεταφέρουν όπλα προς το Ισραήλ σε ισπανικά λιμάνια και στον εναέριο χώρο της χώρας.

Χρηματοδοτική στήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής

Ο Σάντσεθ σημείωσε επίσης ότι η Ισπανία θα αυξήσει τη χρηματοδοτική στήριξη προς την Παλαιστινιακή Αρχή και την Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), ενώ θα επιβάλει εμπάργκο στα προϊόντα που παράγονται σε ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

«Αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε αμέσως εννέα επιπλέον μέτρα για να μπει τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα, για να ασκηθούν διώξεις σ’ αυτούς που την διαπράττουν και για να υποστηριχθεί ο παλαιστινιακός πληθυσμός», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σάντσεθ σε τηλεοπτικό διάγγελμα από τη Μαδρίτη.

Όπως ανέφερε, στόχος των μέτρων είναι η αύξηση της πίεσης στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ώστε να ανακουφιστούν οι Παλαιστίνιοι από τα δεινά που υφίστανται. Παράλληλα, θα απαγορεύεται η είσοδος στην Ισπανία σε οποιονδήποτε έχει συμμετάσχει άμεσα στη «γενοκτονία», σύμφωνα με τη διατύπωση του Ισπανού πρωθυπουργού. Η κλιμακούμενη ένταση μεταξύ των δύο χωρών αντανακλά τη βαθιά διαφωνία για τον χειρισμό της σύρραξης στη Γάζα, με την Ισπανία να εμφανίζεται ως μία από τις πιο επικριτικές ευρωπαϊκές φωνές απέναντι στο Ισραήλ.