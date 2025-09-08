Τραγική κατάληξη είχε το πολύκροτο περιστατικό της εξαφάνισης πατέρα και τριών παιδιών στη Νέα Ζηλανδία, καθώς ο Τομ Φίλιπς έπεσε νεκρός ύστερα από ένοπλη συμπλοκή με την αστυνομία, όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι αρχές.

Ο Φίλιπς είχε τραβήξει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας από το 2021, όταν με αφορμή δικαστική διαμάχη με την πρώην σύντροφό του, εξαφανίστηκε παίρνοντας μαζί του τα τρία του παιδιά. Έκτοτε, οι αστυνομικές αρχές κατέβαλαν αλλεπάλληλες προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, χωρίς αποτέλεσμα.

Ένοπλη συμπλοκή κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης

Τα ξημερώματα, δόθηκε σήμα στην αστυνομία για απόπειρα κλοπής σε κατάστημα στην περιοχή Γουάικατο του Βόρειου Νησιού, στην οποία φέρεται να συμμετείχαν δύο άτομα που μετακινούνταν με τετράτροχο μηχανάκι (γουρούνα). Στην περιοχή, σύμφωνα με την υπηρεσιακή υπαρχηγό της αστυνομίας Τζιλ Ρότζερς, «υπήρχαν πληροφορίες ότι ο Τομ Φίλιπς βρισκόταν στην περιοχή και έτσι κινητοποιήθηκαν άμεσα ενισχύσεις».

Αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα των δραστών τοποθετώντας καρφιά στον δρόμο, γεγονός που προκάλεσε ανταλλαγή πυροβολισμών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο Τομ Φίλιπς σκοτώθηκε, ενώ ένας από τους αστυνομικούς δέχθηκε τραύμα στο κεφάλι και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Αγωνία για την τύχη των παιδιών

Κατά τη στιγμή της συμπλοκής, ο Φίλιπς συνοδευόταν μόνο από το ένα από τα τρία παιδιά του, το οποίο παρέμεινε αβλαβές και πλέον βρίσκεται υπό την προστασία της αστυνομίας. Η ανησυχία για την τύχη των υπολοίπων δύο παιδιών κορυφώνεται, με τις αρχές να δρομολογούν επείγουσα έρευνα για τον εντοπισμό τους. «Είμαστε πολύ ανήσυχοι για τα άλλα παιδιά του Τομ Φίλιπς, τα οποία αναζητούμε ενεργά», δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Ρότζερς.

Το περιστατικό σφραγίζει με δραματικό τρόπο μια πολύχρονη υπόθεση που συγκλόνισε τη νεοζηλανδική κοινωνία, επαναφέροντας στο προσκήνιο το θέμα της ασφάλειας ανηλίκων σε σύνθετες οικογενειακές διαμάχες.