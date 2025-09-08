Ένταση και αιματηρές συγκρούσεις σημειώθηκαν το Σάββατο στη Βαγδάτη, όταν δύο αντίπαλες φυλές συνεπλάκησαν με αφορμή την αύξηση των τιμών από ιδιωτική εταιρεία ενέργειας. Το τραγικό αποτέλεσμα ήταν τουλάχιστον έξι νεκροί, εκ των οποίων τέσσερα μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης που προσπάθησαν να διαχωρίσουν τους εμπλεκόμενους, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας.

Όπως ανέφεραν ανώνυμοι αξιωματικοί των σωμάτων ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο, οι ταραχές ξέσπασαν το βράδυ του Σαββάτου μετά την απόφαση ιδιωτικής ενεργειακής εταιρείας να αυξήσει τις τιμές, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια μεταξύ των κατοίκων της περιοχής.

Η καθημερινότητα των Ιρακινών χαρακτηρίζεται από συχνές διακοπές ρεύματος, με αποτέλεσμα η πλειονότητα να βασίζεται σε ιδιωτικές γεννήτριες για να εξασφαλίσει ηλεκτροδότηση, γεγονός που καθιστά το ζήτημα της ενέργειας ιδιαίτερα ευαίσθητο.

Νεκροί και τραυματίες μεταξύ αστυνομικών και ενόπλων

Οι συμπλοκές στη συνοικία Σαάντα είχαν τραγική έκβαση, αφού τέσσερις αστυνομικοί σκοτώθηκαν – δύο εκ των οποίων υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους – ενώ εννέα ακόμη τραυματίστηκαν, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εσωτερικών. Οι αστυνομικές δυνάμεις, που έσπευσαν για να βάλουν τέλος στη βία, δέχθηκαν πυρά από τους πρωταίτιους των γεγονότων και αναγκάστηκαν, σύμφωνα με πηγές του AFP, να ανταποδώσουν τα πυρά, σκοτώνοντας δύο ενόπλους και τραυματίζοντας πέντε ακόμη. Επιπλέον, έγιναν και συλλήψεις κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Οι φυλετικές διαμάχες παραμένουν συχνό φαινόμενο στο Ιράκ, μια χώρα όπου η κυκλοφορία όπλων είναι ευρεία και τα παραδοσιακά ήθη είναι βαθιά ριζωμένα. Όπως σημειώνουν τοπικοί αναλυτές, «η διαχείριση τέτοιων κρίσεων γίνεται ακόμα δυσκολότερη λόγω της γενικευμένης οπλοκατοχής και των άτυπων μηχανισμών επίλυσης διαφορών».

Ιράκ: Χρόνια αστάθεια μετά τον πόλεμο

Η ταραγμένη ιστορία του Ιράκ των τελευταίων δύο δεκαετιών, από την αμερικανική εισβολή που ανέτρεψε το καθεστώς του Σαντάμ Χουσείν έως τη μετέπειτα εμφύλια σύρραξη, έχει αφήσει βαθιές πληγές στον κοινωνικό ιστό της χώρας. Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε φυλές και ένοπλες ομάδες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας, συχνά με ολέθριες συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες. Σήμερα, το Ιράκ εξακολουθεί να αναζητά την ομαλότητα και την ειρήνη, ενώ η διαχείριση ζητημάτων όπως η ενέργεια και η ασφάλεια παραμένουν προκλήσεις ιδιαίτερης βαρύτητας.