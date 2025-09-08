Hταν (σχεδόν) αδύνατο να σταματήσει στο Ισραήλ η πορεία της εθνικής ομάδας σε αυτό το Ευρωμπάσκετ. Κυρίως, γιατί υπάρχουν δύο παράμετροι: η πρώτη έχει να κάνει με την πνευματική προετοιμασία, πάει να πει πως οι πρωταγωνιστές είναι πλήρως συνειδητοποιημένοι για την ευκαιρία που έχουν μπροστά τους και το λιγότερο δύσκολο «μονοπάτι» που πρέπει να διαβούν ώστε να φτάσουν στο τέλος της διαδρομής. Και η δεύτερη είναι ορατή «δια γυμνού οφθαλμού». Γιάννης Αντετοκούνμπο και κάθε άλλη κουβέντα εδώ τελειώνει.

Αρα, ομάδα του ενός αυτή η εθνική μπάσκετ; Περίπου. Και όποιος έχει αμφιβολίες, ας αλλάξει πλευρό ή ας ασχοληθεί με τις θεωρίες περί «ομαδικού μπάσκετ» και ορισμένα άλλα εύπεπτα μεν, πολύ μακριά από την πραγματικότητα, δε. Η διαφορά της Ελλάδας με το Ισραήλ υπήρξε απλά η απόσταση που χωρίζει Γιάννη και Αβντίγια. Ο Ελληνας σούπερ σταρ σημείωσε 37 πόντους με 18/23 δίποντα, τα περισσότερα ήταν θυελλώδη καρφώματα και έμοιαζε λες και περνούσε πάνω από τους αντιπάλους ο Αντετοκούνμπο. Ο Αβντίγια τι έκανε; Πέτυχε 22 πόντους, με κόπο είναι αλήθεια και «μίλησε» προς το τέλος του αγώνα.

Δεν πρόκειται για έναν τυχαίο παίκτη και αυτό έχει τη σημασία του. Ο Αβντίγια εδώ και πέντε χρόνια στέκεται θαυμάσια στο ΝΒΑ, είτε με τη φανέλα των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς είτε με αυτή του Πόρτλαντ. Πήγε στα 19 του χρόνια, ατόφιο ταλέντο. Ενας χαρισματικός παίκτης, όχι όμως Γιάννης γιατί ο Αντετοκούνμπο είναι ο καλύτερος όλων, το πλέον καυτό όνομα του αθλήματος. Και όταν ο Γιάννης σταματά στους 37, ποιος να «απαντήσει»;

Βέβαια, επισημαίνεται πως ήταν μια επιλογή του Ισραήλ να δώσει χώρο για δράση στον μίστερ 34. Θέλησε να κλείσει τους διαδρόμους των υπολοίπων και με σκοπό να μην υπάρχουν ελεύθερα σουτ. Ισως γι’ αυτό είχαμε 4/25 τρίποντα, το πλέον χαμηλό ποσοστό στο τουρνουά. Λογάριαζε όμως ο αντίπαλος δίχως τον Αντετοκούνμπο που ήταν οδοστρωτήρας. Του έδωσαν το «ένας με έναν» και αυτή η επιλογή ήταν το πρωινό του. Κατάπιε τους πάντες στο διάβα του. Και αν οι Λιθουανοί τον κλείσουν καλύτερα με δύο ή τρεις παίκτες, προφανώς και θα βρουν χώρους για περισσότερο άνετα σουτ ο Ντόρσεϊ και όσοι πάρουν θέση για να «εκτελέσουν».

Συμπέρασμα: με τέτοιο διψασμένο για επιτυχία Γιάννη Αντετοκούνμπο, κανείς δεν πρέπει να φοβάται την ελληνική εθνική ομάδα. Η επόμενη παράσταση, την Τρίτη το βράδυ.