Τις γνωστές θέσεις της Άγκυρας για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο αναπαράγουν τα τουρκικά ΜΜΕ με φόντο την «κόντρα» που έχει ξεσπάσει μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ένα έργο που έχει εκ νέου «παγώσει» έπειτα από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διεξάγει έρευνα για πιθανά ποινικά αδικήματα που αφορούν – όπως διευκρίνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης – την περίοδο πριν αναλάβει ο ΑΔΜΗΕ.

Κάνοντας αναφορά σε «έρευνα για διαφθορά στους προ – διαγωνισμούς» που διεξάγει έπειτα από καταγγελίες η «Εισαγγελία της ΕΕ η οποία επιβλέπει τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ», η τουρκική εφημερίδα «Χουριγιέτ», υπογράμμισε, επιπλέον, πως πρόκειται για ένα έργο το οποίο περνά από την τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Συγκεκριμένα, η τουρκική εφημερίδα ανέφερε: «Το τμήμα του έργου μεταξύ Κρήτης και Κύπρου διέρχεται από την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας στα ανοικτά των ακτών της Αττάλειας. Το τουρκικό ναυτικό έχει επανειλημμένα εμποδίσει ερευνητικά σκάφη να εισέλθουν στην περιοχή, ισχυριζόμενο ότι δεν έχουν λάβει άδεια».

Στο ζήτημα του GSI και τη διάσταση του τουρκικού παράγοντα αναφέρθηκε από τη ΔΕΘ ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών τονίζοντας πως «το έργο δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει εξαιτίας του γεγονότος ότι η Τουρκία έχει αντιδράσεις».

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε πως η Ελλάδα έχει αποδείξει πως όταν πρόκειται για την υποστήριξη των εθνικών δικαίων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, τέτοιου τύπου δεύτερες σκέψεις δεν υπάρχουν.

«Αν είχαμε τέτοιες δεύτερες σκέψεις, δεν θα προκηρύσσαμε τα θαλάσσια οικόπεδα, δεν θα είχαμε πάει στον Χωροταξικό Σχεδιασμό, δεν θα είχαμε πάει στα θαλάσσια πάρκα. Άρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι του ρίσκου, το οποίο προέρχεται από ενδεχόμενη απειλή από άλλη χώρα, σας λέω κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε για τον λόγο αυτό», τόνισε ο ίδιος.

Στο καλώδιο και την τροπή που έχει πάρει η υπόθεση ύστερα από τα αμφίσημα μηνύματα που εξέπεμψε προ ημερών η Λευκωσία έπειτα από δηλώσεις υπουργού της περί μη βιωσιμότητας του έργου αναφέρθηκε από τη ΔΕΘ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος κάλεσε την Κύπρο να αποδείξει έμπρακτα ότι θέλει το καλώδιο.

Στην εν λόγω αποστροφή του έλληνα πρωθυπουργού απάντησε ο Νίκος Χριστοδουλίδης λέγοντας πως η Κυπριακή Δημοκρατία «τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει θα τις εκπληρώσει», με τον ίδιο μάλιστα να υπογραμμίζει πως ελπίζει «όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το έργο να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους».