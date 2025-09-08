Οι Τζίμι Κίμελ, Άλαν Κάμινγκ, Μπαράκ Ομπάμα και το SNL50: The Anniversary Special ήταν μεταξύ των πολλών νικητών κατά τη διάρκεια της δεύτερης βραδιάς των βραβείων Emmy Δημιουργικών Τεχνών 2025.

Στην ετήσια διήμερη εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο πριν από τα Emmy Υψηλής Τηλεθέασης απονεμήθηκαν δεκάδες βραβεία σε προγράμματα ποικίλης ύλης, μη μυθοπλασίας και reality.

Ο Τζίμι Κίμελ παρέλαβε το βραβείο Καλύτερου Παρουσιαστή Τηλεπαιχνιδιού για το “Who Wants To Be A Millionaire” και το SNL50 κέρδισε σε μια σειρά από κατηγορίες. Το ειδικό αφιέρωμα για την 50η επέτειο του Saturday Night Live κέρδισε οκτώ βραβεία Emmy, μεταξύ άλλων Σεναρίου και Σκηνοθεσίας.

Η σειρά ριάλιτι “The Traitors” του Peacock, κέρδισε τέσσερα βραβεία Emmy, συμπεριλαβανομένης της κατηγορίας Καλύτερου Παρουσιαστή στον Άλαν Κάμινγκ και ο Κόναν Ο’ Μπράιεν κέρδισε βραβείο στην κατηγορία Καλύτερη Σειρά ή Ειδικό Επεισόδιο μη μυθοπλασίας για το “Conan O’Brien Must Go” του HBO Max και Καλύτερο Ειδικό Επεισόδιο Ποικίλης Ύλης για το “Conan O’Brien: The Kennedy Center Mark Twain Prize For American Humor” του Netflix.

Η σειρά “Pee-wee As Himself” κέρδισε τέσσερα βραβεία Emmy, συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου Ντοκιμαντέρ ή Ειδικού Σεναρίου Μη Μυθοπλασίας.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα κέρδισε το τρίτο του βραβείο Emmy στην κατηγορία Καλύτερος Αφηγητής για την ταινία “Our Oceans”.

Το “100 Foot Wave” κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ ή Σειράς Μη Μυθοπλασίας και το “Jeopardy” αναγνωρίστηκε ως το Καλύτερο Τηλεπαιχνίδι.

Έκπληξη αποτέλεσε η κατηγορία Βραβείο Αριστείας στη Δημιουργία Ντοκιμαντέρ, στην οποία κέρδισε η Πο Σι Τενγκ για το “Patrice: The Movie” με υπόψηφια επίσης τα “The Remarkable Life of Ibelin” του Netflix και “I Am: Celine Dion” του Prime Video.