Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής (7/9) στο Μεσολόγγι, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στην πρόσοψη καταστήματος προκαλώντας υλικές ζημιές.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το messolonghinews.gr, η πρόσκρουση προκάλεσε μεγάλο θόρυβο με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου στο σημείο. Η πρόσοψη και το εσωτερικό του καταστήματος έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

O οδηγός του οχήματος φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η Τροχαία Μεσολογγίου διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού.