Ασθενής υποβλήθηκε σε λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ιδιωτική κλινική της Αθήνας λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νοσηλεύτρια μπέρδεψε τις καρτέλες και έβαλε αίμα σε λάθος άνθρωπο. Ο ασθενής βρίσκεται στην εντατική ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 3 συλλήψεις και συγκεκριμένα του διευθυντή, μίας επόπτριας και της νοσηλεύτριας.

Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής:

Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο. Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες είχε σημειωθεί αντίστοιχο περιστατικό στο Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά, που τελικά οδήγησε στο θάνατο μιας 62χρονης γυναίκας.

Στις 2/7, στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, δόθηκε το πόρισμα του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία για τη λάθος μετάγγιση στην 62χρονη.

Το πόρισμα από τον επιτόπιο έλεγχο του τριμελούς κλιμακίου του ΟΔΙΠΥ, κατέληγε σε εννέα βασικές αιτίες που οδήγησαν στο λάθος:

ανθρώπινος παράγοντας,

μη συστηματοποιημένη εκπαίδευση προσωπικού,

απουσία διάκρισης αρμοδιοτήτων και ρόλων μεταξύ νοσηλευτών,

μη συμμόρφωση με το πρωτόκολλο,

αδυναμία διπλής ταυτοποίησης κατά τη διαδικασία μετάγγισης αίματος,

λανθασμένη πρακτική ταυτοποίησης κατά τη διαδικασία μετάγγισης αίματος,

λανθασμένη πρακτική ταυτοποίησης ασθενούς με τον αριθμό κλίνης,

βλάβη εξοπλισμού που οδήγησε στην ταυτοποίηση μέσω βραχιολιών,

κόπωση του προσωπικού λόγω φόρτου εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η άτυχη γυναίκα εισήχθη στο Τζάνειο στις 3 Ιουνίου, προκειμένου να υποβληθεί σε προεγχειρητικό έλεγχο καθώς θα έκανε εγχείρηση. Αμέσως μετά τη μετάγγιση, εμφάνισε αιμόλυση λόγω της λανθασμένης ομάδας αίματος και η υγεία της επιδεινώθηκε αστραπιαία. Αμέσως διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ υποβλήθηκε και σε χειρουργείο καθώς δημιουργήθηκαν αιματώματα στον εγκέφαλό της.