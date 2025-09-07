Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του Καναδού στρατιώτη που αγνοείτο στη Λετονία, καθώς, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων το Σάββατο, εντοπίστηκε νεκρός στη βαλτική χώρα.

Ο ανθυπασπιστής Τζορτζ Χολ, τεχνικός του 408ου Τακτικού Τάγματος Ελικοπτέρων, είχε εξαφανιστεί από τις 2 Σεπτεμβρίου. Τελευταία φορά εθεάθη στη στρατιωτική βάση του Αντάζι, κοντά στην πρωτεύουσα Ρίγα, γεγονός που είχε σημάνει συναγερμό στις τοπικές και διεθνείς αρχές.

Μυστήριο γύρω από τις συνθήκες θανάτου

Παρά τη συνεργασία των καναδικών και λετονικών αρχών στην έρευνα, μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα ακριβή αίτια ή οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε η σορός του Τζορτζ Χολ. Ο Καναδικός Στρατός δήλωσε πως συνεχίζει να διερευνά την υπόθεση, χωρίς να προχωρά σε περαιτέρω αποκαλύψεις.

Στην πρώτη γραμμή του ΝΑΤΟ στη Λετονία

Ο Τζορτζ Χολ, με πολυετή θητεία στον καναδικό στρατό που ξεπερνούσε τα 20 χρόνια, υπηρετούσε στη Λετονία στο πλαίσιο της επιχείρησης Reassurance του ΝΑΤΟ, μια σημαντική αποστολή για την ασφάλεια της Βαλτικής περιοχής. Περίπου 1.500 Καναδοί στρατιώτες παραμένουν ανεπτυγμένοι στη Λετονία από το 2017, με βασικό ρόλο στην ενίσχυση της άμυνας και της αποτροπής ενδεχόμενων απειλών.