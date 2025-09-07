Περισσότεροι από 400 άνθρωποι συνελήφθησαν το Σάββατο στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης συμπαράστασης στη Palestine Action, μετά την απαγόρευση της οργάνωσης ως «τρομοκρατικής» από τις βρετανικές αρχές. Οι μαζικές αυτές συλλήψεις κλιμακώνουν τις αντιδράσεις και τις επικρίσεις για τον κυβερνητικό χειρισμό στις διαδηλώσεις και τη διαχείριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα.

Η αστυνομία είχε προειδοποιήσει από νωρίς ότι θα προχωρούσε σε συλλήψεις όσων εξέφραζαν ανοιχτά υποστήριξη στη Palestine Action, η οποία απαγορεύθηκε λόγω ενεργειών βανδαλισμού, μεταξύ άλλων και σε στρατιωτική βάση. Παρά την απειλή διώξεων, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά στο βρετανικό κοινοβούλιο κρατώντας πλακάτ με το μήνυμα: «Εναντιώνομαι στη γενοκτονία. Υποστηρίζω την Palestine Action».

Αντιδράσεις και Εντάσεις στις Συλλήψεις

Ο Νάιτζελ, διευθυντής εταιρείας ανακύκλωσης και ένας από τους συμμετέχοντες, εξέφρασε ανοιχτά την αντίθεσή του στην κυβερνητική απαγόρευση, δηλώνοντας στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Η κυβέρνησή μας αποφάσισε να απαγορεύσει μια οργάνωση. Αυτό είναι εντελώς ανάρμοστο και θα έπρεπε να δαπανά περισσότερο χρόνο για να προσπαθήσει να σταματήσει τη γενοκτονία (στη Γάζα) από ό,τι για να προσπαθεί να συλλάβει διαδηλωτές». Ο ίδιος προσήχθη από αστυνομικούς, την ώρα που άλλοι διαδηλωτές φώναζαν «ντροπή σας».

Κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων επικράτησαν εντάσεις ανάμεσα στους αστυνομικούς και τους διαδηλωτές, που σε κάποιες περιπτώσεις προσπάθησαν να παρεμποδίσουν τις συλλήψεις. Σύμφωνα με τη Metropolitan Police, πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 425 συλλήψεις – στην πλειονότητά τους για υποστήριξη απαγορευμένης οργάνωσης, ενώ 25 άτομα συνελήφθησαν για αντίσταση κατά της αρχής.

Η Κλερ Σμαρτ, υπεύθυνη της επιχείρησης επιβολής της τάξης, τόνισε σε ανακοίνωση της αστυνομίας ότι «οι αστυνομικοί μας υπέστησαν χτυπήματα, φτυσίματα και δέχθηκαν αντικείμενα από διαδηλωτές», κάνοντας λόγο για «αφόρητα επίπεδα βίας».

Μαζικές Κινητοποιήσεις και Διεθνείς Αντιδράσεις

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέπτυξε περισσότερους από 2.500 αστυνομικούς στις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένης και πορείας με περισσότερους από 20.000 συμμετέχοντες, όπου σύμφωνα με τις αρχές σημειώθηκαν «ελάχιστες» προσαγωγές. Η μεγαλύτερη ένταση καταγράφηκε στη χωριστή κινητοποίηση της συλλογικότητας Defend Our Juries, η οποία διαμαρτύρεται έντονα για την απαγόρευση της Palestine Action και κατηγορεί τη βρετανική κυβέρνηση για «συνέργεια» με το Ισραήλ — ειδικά ως προς τις πωλήσεις όπλων κι εξοπλισμού.

Η απαγόρευση της οργάνωσης έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και από εξέχουσες προσωπικότητες, όπως ο σκηνοθέτης Κεν Λόουτς και η ιρλανδή συγγραφέας Σάλι Ρούνι, ενώ και ο ΟΗΕ τη χαρακτήρισε «δυσανάλογη».

Η 74χρονη Πόλι Σμιθ, μία εκ των διαδηλωτών, υπογράμμισε: «Δεν είμαστε τρομοκράτες, όμως οφείλουμε να πούμε ότι η Palestine Action έχει δικαίωμα ύπαρξης. Η απαγόρευση πρέπει να ακυρωθεί».

Νομικές Εξελίξεις και Επιπτώσεις

Πριν τη χθεσινή κινητοποίηση, είχαν ήδη συλληφθεί πάνω από 800 άτομα από τον Ιούλιο. Σε 138 από αυτούς ασκήθηκαν κατηγορίες για υποστήριξη ή υποκίνηση σε υποστήριξη «τρομοκρατικής» οργάνωσης, αντιμετωπίζοντας το ενδεχόμενο φυλάκισης έως έξι μηνών. Οι φερόμενοι ως διοργανωτές συγκεντρώσεων διατρέχουν τον κίνδυνο να τιμωρηθούν με ποινές κάθειρξης έως και 14 ετών.

Η συνιδρύτρια της Palestine Action, Χούντα Αμόρι, προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά της απαγόρευσης. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να ξεκινήσει τον Νοέμβριο.

Οι μαζικές διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων συνεχίζονται αμείωτες από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, αναδεικνύοντας τον διχασμό της βρετανικής κοινωνίας και το εύθραυστο των πολιτικών ελευθεριών στη χώρα.