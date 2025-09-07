Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκέρου Ισίμπα, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί, προκειμένου να αποτρέψει μία ενδεχόμενη διάσπαση στο Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα που ηγείται της κυβέρνησης, σύμφωνα με όσα μετέδωσε σήμερα το δημόσιο δίκτυο NHK.

Η παραίτηση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία, καθώς η κυβερνητική συμμαχία, με κορμό το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα, απώλεσε την πλειοψηφία της στην άνω βουλή ύστερα από τις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις του Ιουλίου.

Πολιτικές ζυμώσεις στην Ιαπωνία μετά τις εκλογές

Το αποτέλεσμα των εκλογών δημιουργεί νέο τοπίο στη ιαπωνική πολιτική σκηνή, καθώς ο περιορισμός της κυριαρχίας της κυβερνητικής συμμαχίας σηματοδοτεί μεταβατική περίοδο και εντατικές διαβουλεύσεις για το μέλλον της διακυβέρνησης. Όπως επισημαίνουν πολιτικοί παρατηρητές, η απόφαση του Ισίμπα να αποχωρήσει αντιμετωπίζεται ως μια κίνηση για να αποφευχθούν εσωκομματικές συγκρούσεις, αφού με την παραμονή του στην ηγεσία θα ήταν πιθανό να πυροδοτηθούν έντονες διαφωνίες.