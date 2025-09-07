Η κυβέρνηση συνασπισμού της Ρουμανίας κατάφερε να επιβιώσει από τέσσερις διαδοχικές προτάσεις δυσπιστίας την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, διατηρώντας το πολιτικό της πλεονέκτημα για την εφαρμογή μέτρων αύξησης της φορολογίας και μείωσης των δαπανών. Τα μέτρα αυτά έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από εργαζόμενους στο δημόσιο και αυξάνουν τον κίνδυνο απεργιακών κινητοποιήσεων.

Η τετρακομματική κυβέρνηση καλείται να περιορίσει το υψηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο να αποφύγει την απώλεια της επενδυτικής βαθμίδας στην πιστοληπτική αξιολόγηση και να διασφαλίσει την εκταμίευση κοινοτικών κονδυλίων δισεκατομμυρίων ευρώ από τις Βρυξέλλες.

Στις αρχές του μήνα, η κυβέρνηση κατέθεσε πέντε νομοσχέδια στο κοινοβούλιο, συνολικού δημοσιονομικού βάρους περίπου 10,6 δισεκατομμυρίων λέι (περίπου 3 δισ. ευρώ). Η διαδικασία επιταχύνθηκε, παρακάμπτοντας παραδοσιακές διαβουλεύσεις, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για ψηφοφορίες δυσπιστίας.

«Έχουμε ξεκάθαρους στόχους», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ίλιε Μπολογιάν ενώπιον του κοινοβουλίου, τονίζοντας την ανάγκη να μειωθεί το έλλειμμα κοντά στο 6% έως το 2026, να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκοί πόροι και να ενισχυθούν οι δημόσιες επενδύσεις.

Η ακροδεξιά αντιπολίτευση κατέθεσε προτάσεις δυσπιστίας για τέσσερα από τα πέντε νομοσχέδια, χωρίς επιτυχία, καθώς ο κυβερνητικός συνασπισμός διαθέτει το 70% των κοινοβουλευτικών εδρών.

Η συνταγματικότητα των μέτρων αναμένεται να κριθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ήδη ένα από τα νομοσχέδια, που προβλέπει σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για δικαστικούς και εισαγγελείς, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον νομικό κόσμο. Η κυβέρνηση, πάντως, χώρισε το πακέτο των μέτρων σε πέντε ξεχωριστά νομοσχέδια ώστε να περιορίσει τις επιπτώσεις σε περίπτωση που κάποιο εξ αυτών κριθεί αντισυνταγματικό.