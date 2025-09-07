Ένα εξάχρονο κοριτσάκι που παρέμεινε κλειδωμένο στο δωμάτιό του όλη του τη ζωή διασώθηκε από την αστυνομία στην πόλη Σοροκάμπα, στην πολιτεία Σάο Πάολο της Βραζιλίας, έπειτα από ανώνυμη πληροφορία για τον εφιάλτη που περνούσε.

Το παιδί δεν είχε πάει ποτέ σχολείο, δεν είχε κάνει εμβόλια και δεν ήξερε να μιλάει, επικοινωνώντας μόνο μέσω ήχων. Οι αρχές το βρήκαν σε κατάσταση παραμέλησης: απαθές, με μπερδεμένα μαλλιά και χωρίς τροφή, εκτός από υγρά.

Μετά τη διάσωση, η εξάχρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις και στη συνέχεια σε οίκο ανηλίκων. Οι γονείς της συνελήφθησαν και κατηγορούνται για παράνομη κράτηση. Σύμφωνα με την αρχηγό της αστυνομίας, η μητέρα δεν έδειξε καμία μεταμέλεια κατά την ανάκριση.

Σύμφωνα με την αρχηγό της αστυνομίας Ρενάτα Ζάνιν, «η μητέρα δεν μπορεί να κατανοήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης».