Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε το περίπτερο του Δήμου Θεσσαλονίκης στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γευτούν μια πραγματικά πρωτότυπη δημιουργία: τον “φραπέ μπουγάτσα”. Το μεσημέρι της Κυριακής, μπροστά από τον εμβληματικό Πύργο του ΟΤΕ, έμπειροι baristas της πόλης παρουσίασαν στους παρευρισκόμενους όχι μόνο τα μυστικά της παρασκευής του αγαπημένου φραπέ, αλλά και το πώς αυτός μπορεί να μεταμορφωθεί μέσα από ευρηματικούς συνδυασμούς σε ένα εντελώς νέο γαστρονομικό προϊόν, παντρεύοντας δύο από τις πιο κλασικές γεύσεις της Θεσσαλονίκης σε ένα ποτήρι.

Ο φραπέ, ο αγαπημένος στιγμιαίος καφές με νερό, ζάχαρη, πάγο και καφεΐνη, παραμένει σταθερά δημοφιλής επιλογή για τους Έλληνες αλλά και τους τουρίστες που αναζητούν δροσιά στις διακοπές τους. Όπως σχολίασαν και οι ειδικοί baristas, το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στις παραλλαγές του κλασικού αυτού ροφήματος.

Νέες προτάσεις στον παραδοσιακό φραπέ

Οι παραλλαγές που προτάθηκαν εντυπωσίασαν: φραπέ με παγωτό, με Baileys ή με κρύο αφρόγαλα – κάθε μια πιο πρωτότυπη και καλοκαιρινή από την άλλη. Ωστόσο, η καινοτόμα εκδοχή *”φραπέ μπουγάτσα”* τράβηξε τα βλέμματα, με αφράτη κρέμα σε μορφή αφρού και άρωμα κανέλας στην κορυφή, προσφέροντας μια εμπειρία που συνδυάζει τον παραδοσιακό καφέ με τα αρώματα του φημισμένου γλυκίσματος της πόλης.

Οι επισκέπτες που δοκίμασαν το νέο ρόφημα, ακολούθησαν τη συμβουλή των baristas: πρώτα δοκίμασαν τον παχύ αφρό με το καλαμάκι για να απολαύσουν τη γεμάτη γεύση και στη συνέχεια ανακάτεψαν καλά το ρόφημά τους για να απολαύσουν το παγωμένο φραπέ.

Η Θεσσαλονίκη στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων Γαστρονομίας

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τουρισμού και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλη Γάκη: «Η Θεσσαλονίκη από το 2021 ανήκει στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων Γαστρονομίας UNESCO και το τμήμα Τουρισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης αναδεικνύει με κάθε ευκαιρία το γεγονός αυτό. Η γαστρονομία μπορεί να αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο επισκεψιμότητας. Ζούμε τον τουρισμό της εμπειρίας και θέλουμε οι επισκέπτες, γυρνώντας στις πατρίδες τους, να μιλούν για το τι έζησαν. Και η γαστρονομία της Θεσσαλονίκης έχει να τους δώσει πολλές εμπειρίες».

Ο κ. Γάκης τόνισε ακόμη ότι στόχος της συμμετοχής στη ΔΕΘ είναι να παρουσιαστούν και άλλες αυθεντικές γεύσεις που χαρακτηρίζουν τη Θεσσαλονίκη, όπως οι λουκουμάδες. Ειδικά για αυτό, το επόμενο Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στις 18:30, θα πραγματοποιηθεί η θεματική ενότητα «Η γλυκιά ιστορία του Λουκουμά».

Κατά τη διάρκεια όλων των ημερών της 89ης ΔΕΘ, στο περίπτερο του δήμου Θεσσαλονίκης προγραμματίζονται πολυάριθμες παρουσιάσεις και δράσεις από το Τμήμα Τουρισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης. Στόχος είναι η προβολή του τοπικού πολιτισμού, η ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας και η ανάδειξη της δημιουργικότητας της Θεσσαλονίκης, με τη γαστρονομία σε πρωταγωνιστικό ρόλο.