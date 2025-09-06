Με σφοδρή επίθεση σχολίασε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής την ομιλία του Πρωθυπουργού στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέσω δήλωσης του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά. Ο κ. Τσουκαλάς κάνει λόγο για πλήρη έλλειψη αξιοπιστίας της κυβέρνησης, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αλαζονεία, διαστρέβλωση της πραγματικότητας και κάλυψη φαινομένων διαφθοράς.

«Αποτυχημένος και αποξενωμένος από την κοινωνία»

Ο Κώστας Τσουκαλάς χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό «αυτο-αποθεωμένο μεταρρυθμιστή», επισημαίνοντας ότι στον έβδομο χρόνο της διακυβέρνησής του, οι πολίτες δεν του αναγνωρίζουν ούτε σταθερότητα ούτε μεταρρυθμιστικό έργο. Παρά τη ρητορική για τη «μεσαία τάξη, την οικογένεια και τους νέους», όπως είπε, ο ίδιος τους έχει επιβαρύνει φορολογικά και τους έχει αφήσει εκτεθειμένους στην ακρίβεια και στην κρίση στέγασης.

«Αντιγραφή προτάσεων ΠΑΣΟΚ χωρίς αναγνώριση»

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός παρουσίασε ως δικές του προτάσεις μέτρα που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ ήδη από την προηγούμενη χρονιά, όπως η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και φορολογικές ελαφρύνσεις, τις οποίες τότε η Νέα Δημοκρατία απέρριπτε ως «λαϊκισμό». Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι τα μέτρα αυτά δεν αποτελούν μέρισμα ανάπτυξης, αλλά μερική επιστροφή της υπερφορολόγησης των πολιτών.

Φόρος πληθωρισμού και αδιαφορία για την ακρίβεια

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, την οποία ο Τσουκαλάς χαρακτηρίζει ως τη βασική αιτία φορολογικής αδικίας. Οι μειώσεις συντελεστών, όπως τονίζει, δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν τη «φορολογική αφαίμαξη» που έχουν υποστεί οι μισθωτοί, κυρίως όσοι δεν έχουν παιδιά.

Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι απέφυγε να αγγίξει το πρόβλημα των καρτέλ και περιορίστηκε σε ευχολόγια, βασισμένος στην «καλή προαίρεση» της αγοράς.

Κοστολόγηση χωρίς συνέπεια και «σιωπή» για τη διαφθορά

Ο Κώστας Τσουκαλάς καυτηρίασε και την αποσπασματική κοστολόγηση των εξαγγελιών, λέγοντας ότι κοστολογήθηκε μόνο η φορολογική παρέμβαση —σε αντίθεση με άλλα μέτρα, που έμειναν στον αέρα. «Ελπίζουμε να μην τον άκουσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος», σχολίασε σκωπτικά, «γιατί αν είναι συνεπής, θα τον χαρακτηρίσει “πολιτικό απατεώνα”».

Όσον αφορά τη διαφθορά, ανέφερε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αποποιηθεί ευθύνες, μιλώντας για «χρόνιες παθογένειες», την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά σκάνδαλα με εμπλοκή υπουργών της ΝΔ. «Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν ξερίζωσε τις παθογένειες, αλλά ότι επί των ημερών του έγιναν πάρτι διασπάθισης κοινοτικών πόρων με την πολιτική του κάλυψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κυβέρνηση έχει χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας

Ο κ. Τσουκαλάς κατέληξε λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του έχουν χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία και κανείς δεν τους πιστεύει πια. «Είναι ώρα για ένα συμβόλαιο αλήθειας με τους πολίτες. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή», κατέληξε.