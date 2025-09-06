Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:
Μητσοτάκης Vs Τσίπρα
Ο γ’ γύρος θα είναι ο τελικός
• Πώς ξεκινάει η αναμέτρηση από τη Θεσσαλονίκη και πού θα καταλήξει
• Ο «επισκέπτης» του Economist και ο «οικοδεσπότης» της Εκθεσης
• Τα ήξεις αφήξεις του πρώην και οι γκρίζες ζώνες των επόμενων 100 ημερών τού νυν
• Τα συμπεράσματα της πρώτης, άτυπης μετωπικής και οι «στρατοί» που ετοιμάζονται
Αλέξης Τσίπρας στον Economist:
«Εθνικό σχέδιο ανάτασης με ορίζοντα πενταετίας»
Οι κερδισμένοι από το καλάθι της ΔΕΘ με μέτρα άνω του 1,5 δισ. ευρώ
=============
Νέες ισορροπίες
Το αντιδυτικό πάρτι του Σί στο Πεκίνο
=============
Φάκελος
Και αν… «σκάσει» η Γαλλία;
Πόσο μπορεί να μας επηρεάσει • Κρίσιμη εβδομάδα στο Παρίσι
=============
Καλώδιο
Τα μυστήρια 20.000 λεύγες κάτω από το Αιγαίο
=============
Μπόρις Τζόνσον στα «ΝΕΑ»
«Αν ο Πούτιν κερδίσει στην Ουκρανία…»
=============
Περιβάλλον
Τα αιώνια χημικά και τα αβγά
=============
Κύκλωμα στην Κρήτη
Ξυλοδαρμοί με εντολή ιερωμένων
=============
Εδώ Λονδίνο
«ΤΑ ΝΕΑ» μπήκαν στα άδυτα της ΜΙ5