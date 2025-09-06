Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:

Μητσοτάκης Vs Τσίπρα

Ο γ’ γύρος θα είναι ο τελικός

• Πώς ξεκινάει η αναμέτρηση από τη Θεσσαλονίκη και πού θα καταλήξει

• Ο «επισκέπτης» του Economist και ο «οικοδεσπότης» της Εκθεσης

• Τα ήξεις αφήξεις του πρώην και οι γκρίζες ζώνες των επόμενων 100 ημερών τού νυν

• Τα συμπεράσματα της πρώτης, άτυπης μετωπικής και οι «στρατοί» που ετοιμάζονται

Αλέξης Τσίπρας στον Economist:

«Εθνικό σχέδιο ανάτασης με ορίζοντα πενταετίας»

Οι κερδισμένοι από το καλάθι της ΔΕΘ με μέτρα άνω του 1,5 δισ. ευρώ

Νέες ισορροπίες

Το αντιδυτικό πάρτι του Σί στο Πεκίνο

Φάκελος

Και αν… «σκάσει» η Γαλλία;

Πόσο μπορεί να μας επηρεάσει • Κρίσιμη εβδομάδα στο Παρίσι

Καλώδιο

Τα μυστήρια 20.000 λεύγες κάτω από το Αιγαίο

Μπόρις Τζόνσον στα «ΝΕΑ»

«Αν ο Πούτιν κερδίσει στην Ουκρανία…»

Περιβάλλον

Τα αιώνια χημικά και τα αβγά

Κύκλωμα στην Κρήτη

Ξυλοδαρμοί με εντολή ιερωμένων

Εδώ Λονδίνο

«ΤΑ ΝΕΑ» μπήκαν στα άδυτα της ΜΙ5