Συγκλονιστικό βίντεο από τη σύγκρουση του εμβληματικού συρμού στη Λισαβόνα, που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους και τραυμάτισε 21, καταγράφει τον τρόμο που βίωσαν οι επιβάτες του δεύτερου βαγονιού, το οποίο ετοιμαζόταν να ξεκινήσει την ανάβαση του λόφου.

Ο εκκωφαντικός ήχος της σύγκρουσης σκόρπισε τον πανικό στους επιβάτες, τη στιγμή που το βαγόνι άρχισε την πορεία του, αλλά έχασε τα φρένα και άρχισε να κυλά ανεξέλεγκτο προς τα πίσω. Η Ράσα Άμπντο, επιβάτης του δεύτερου συρμού, βιντεοσκοπούσε όταν σημειώθηκε το δυστύχημα. «Βρισκόμασταν στο κάτω βαγόνι, έτοιμοι για αναχώρηση. Όλες οι θέσεις ήταν κατειλημμένες, ακόμα και ο διάδρομος. Ξεκινήσαμε κανονικά, αλλά ξαφνικά τα φρένα μας δεν λειτουργούσαν καθόλου. Το βαγόνι άρχισε να επιταχύνει προς τα πίσω, λες και είχε χάσει κάθε έλεγχο», περιγράφει.

Το βαγόνι τελικά σταμάτησε στη μεταλλική ράβδο που το συγκρατεί. «Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Ο κόσμος έπεφτε ο ένας πάνω στον άλλο. Λίγο αργότερα είδαμε το άλλο βαγόνι να κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα. Δεν γνωρίζαμε τι συνέβαινε, επικράτησε πανικός, με φωνές και ουρλιαχτά παντού», σημειώνει. Η τουρίστρια ζήτησε από τον σύζυγό της, ο οποίος είναι γιατρός, να παράσχει βοήθεια, ωστόσο όπως είπε, ήταν ήδη αργά. Ένα τρίχρονο αγόρι που ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια με ελαφρά τραύματα χαρακτηρίστηκε ως το «Θαύμα της Λισαβόνας».

Αρχικά, είχε επικρατήσει η λανθασμένη πληροφορία ότι ο πατέρας του παιδιού είχε σκοτωθεί. Ωστόσο, τελικά εντοπίστηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Σαν Χοσέ. Η έγκυος μητέρα του νοσηλεύεται σε μαιευτική κλινική. Ο Άμπελ Εστέβες βρισκόταν στο δεύτερο βαγόνι μαζί με τη σύζυγό του και τον εγγονό του, στο σημείο απ’ όπου θα ξεκινούσε η ανάβαση στον απότομο, λιθόστρωτο δρόμο Σαλσάντα ντα Γκλόρια. Μόλις αντίκρισε το εκτροχιασμένο βαγόνι να κατεβαίνει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, κατάλαβε ότι επίκειται καταστροφή.

«Όταν είδα το άλλο βαγόνι να έρχεται κατά πάνω μας, γύρισα στη γυναίκα μου και της φώναξα: “Θα πεθάνουμε όλοι εδώ”, γιατί πίστεψα πως θα μας χτυπήσει. Έτρεχε πάρα πολύ», αφηγείται εμφανώς συγκλονισμένος. Περιγράφει ακόμη τι αντίκρισε στο σημείο του δυστυχήματος: «Υπάρχει μια μικρή στροφή εκεί. Είδα το βαγόνι να πλησιάζει και πίστεψα ότι θα συντριβεί πάνω στο κτίριο. Ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη. Έτρεξα προς τα πάνω και είδα δύο άνδρες να έχουν ήδη βγάλει μια γυναίκα μαύρης καταγωγής και να την ξαπλώνουν στο πεζοδρόμιο».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Observador, το εμβληματικό βαγόνι είχε ελεγχθεί λίγες μόλις ώρες πριν το τραγικό δυστύχημα. Ειρωνικά, ο έλεγχος των 30 λεπτών που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης είχε διαπιστώσει πως το καλώδιο έπρεπε να αντικατασταθεί… εντός 263 ημερών. Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επιτόπου, ενώ ένας ακόμη υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 22, εκ των οποίων τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.