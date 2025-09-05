Θλίψη έχει σκορπίσει στη βασιλική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας η είδηση του θανάτου της Δούκισσας του Κεντ, Katharine Lucy Mary Worsley, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Πέμπτης (04/09) σε ηλικία 92 ετών, στο Kensington Palace, πλαισιωμένη από τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η Katharine, σύζυγος του Δούκα του Κεντ, ξαδέλφου της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ, υπήρξε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή μορφή της βασιλικής οικογένειας. Με το πάθος της για τη μουσική και την προσφορά, δίδαξε επί χρόνια σε δημόσιο σχολείο της Αγγλίας, ενώ στήριξε με θέρμη φιλανθρωπικές οργανώσεις και νέους καλλιτέχνες μέσα από το ίδρυμα Future Talent.

Ιδιαίτερα γνωστή έγινε η συγκινητική στιγμή στο Wimbledon το 1993, όταν αγκάλιασε με στοργή την τενίστρια Jana Novotná που είχε χάσει στον τελικό, μια κίνηση που έμεινε στην ιστορία ως σύμβολο ανθρωπιάς και τρυφερότητας πέρα από τα βασιλικά πρωτόκολλα.

Το 1994 προχώρησε σε μια τολμηρή απόφαση για μέλος της βασιλικής οικογένειας, ασπαζόμενη τον Καθολικισμό, με τη σύμφωνη γνώμη της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Από το 2002 είχε αποσυρθεί από τις επίσημες υποχρεώσεις της και ζούσε πιο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, διατηρώντας όμως ενεργό ρόλο στη φιλανθρωπία.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε με θλίψη τον θάνατό της, υπογραμμίζοντας ότι «η Δούκισσα πέθανε ήρεμα, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της». Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ και η Βασίλισσα Καμίλα εξέφρασαν την οδύνη τους και στάθηκαν στο πλευρό του Δούκα του Κεντ και των παιδιών τους.

Η Δούκισσα του Κεντ αφήνει πίσω της μια παρακαταθήκη σεμνότητας, ανθρωπιάς και ανιδιοτελούς προσφοράς, που ξεπέρασε τα στενά όρια του βασιλικού της τίτλου.