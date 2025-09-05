Τα σχέδια της πολιτείας Φλόριντα για την κατάργηση του υποχρεωτικού εμβολιασμού απειλούν να μετατρέψουν σε προαιρετική την ανοσοποίηση εκατομμυρίων παιδιών και φοιτητών. Ειδικοί προειδοποιούν πως μια τέτοια απόφαση κινδυνεύει να επιταχύνει την πτώση των ποσοστών εμβολιασμού, εκθέτοντας παιδιά και ενήλικες σε μολυσματικές ασθένειες όπως η ιλαρά, με ενδεχόμενο αντίκτυπο σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Μέχρι σήμερα, η παρακολούθηση δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων στη Φλόριντα προϋπέθετε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό όλων των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Το 2023, ο αριθμός των παιδιών σχολικής ηλικίας στην πολιτεία ανήλθε σε περίπου 3,5 εκατομμύρια, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Η υποχρέωση εμβολιασμού ίσχυε και για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ οι φοιτητές που διαμένουν σε πανεπιστημιακές εστίες όφειλαν να προσκομίζουν αποδεικτικό εμβολιασμού κατά της μηνιγγίτιδας και της ηπατίτιδας Β.

Ωστόσο, την Τετάρτη, ο κυβερνήτης Ρον Ντε Σάντις και ο αρχίατρος της πολιτείας Τζόσεφ Λαντάπο ανακοίνωσαν το σχέδιο άρσης όλων των εντολών περί υποχρεωτικού εμβολιασμού.

Ανησυχίες για τις ευάλωτες ομάδες

Παραμένει ασαφές το πότε θα τεθεί σε εφαρμογή αυτή η απόφαση και ποιος θα είναι ο αντίκτυπος για δομές όπως τα νοσοκομεία και οι οίκοι ευγηρίας, όπου στη Φλόριντα φιλοξενούνται πάνω από 70.000 άτομα.

Όπως προειδοποιεί ο δρ Γουόλτερ Όρενστιν, καθηγητής του πανεπιστημίου Emory και πρώην επικεφαλής του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού των ΗΠΑ, «η κατάργηση του υποχρεωτικού εμβολιασμού δεν επηρεάζει μόνο τη Φλόριντα, αλλά εγείρει κινδύνους για την υγειονομική ασφάλεια και των άλλων 49 πολιτειών».

Ιατρικές οργανώσεις συμφωνούν ότι η εξέλιξη αυτή απειλεί ευάλωτους ενήλικες και παιδιά που ταξιδεύουν στη Φλόριντα, αυξάνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης λοιμωδών νοσημάτων στις πολιτείες καταγωγής τους ή και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί πως η Φλόριντα δέχθηκε περίπου 143 εκατομμύρια τουρίστες το 2024.

Εξαιρέσεις, στατιστικά και εμβολιαστική κάλυψη

Η πολιτεία ήδη προβλέπει εξαιρέσεις από τον εμβολιασμό για θρησκευτικούς λόγους, με σχετική πιστοποίηση από τοπικές υγειονομικές αρχές, αλλά και για ιατρικούς λόγους που απαιτούν γνωμάτευση γιατρού.

Το σχολικό έτος 2024-25, το 5,1% των παιδιών που φοίτησαν σε νηπιαγωγεία της Φλόριντα είχαν λάβει εξαίρεση από ένα ή περισσότερα εμβόλια. Συγκριτικά, το ποσοστό εξαίρεσης στο σύνολο των ΗΠΑ ήταν 3,6%, με τις περισσότερες να αφορούν μη ιατρικούς λόγους, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).

Σε 17 πολιτείες, το ποσοστό των μαθητών νηπιαγωγείου με εξαίρεση από τον εμβολιασμό ξεπέρασε το 5% πέρυσι – μεταξύ αυτών η Αριζόνα, η Πενσιλβάνια, το Ουισκόνσιν, η Μινεσότα, το Όρεγκον και η Γιούτα. Στην κατάταξη με τις περισσότερες εξαιρέσεις, το Τέξας καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό, ενώ δεύτερη έρχεται η Φλόριντα.

Η σημασία της συλλογικής ανοσίας

Η διατήρηση υψηλών ποσοστών ανοσοποίησης δεν προστατεύει μόνο τους εμβολιαζόμενους, αλλά και τα βρέφη που είναι πολύ μικρά για ορισμένα εμβόλια, καθώς και όσους λόγω υγείας αδυνατούν να εμβολιαστούν.

Όπως επισημαίνει η Αμερικανική Ακαδημία Οικογενειακών Ιατρών, «οποιαδήποτε προσπάθεια να αρθεί η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού (…) καταργεί τις δικλείδες ασφαλείας που προστατεύουν τους πιο ευάλωτους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν».

Ο εμβολιασμός κατά του κοκκύτη και το εμβόλιο MMR (ιλαρά, παρωτίτιδα, ερυθρά) θωρακίζουν τις κοινότητες από επιδημίες που ενδέχεται να επιφέρουν σοβαρή ασθένεια, νοσηλεία ή και θάνατο.

Η Αμερικανική Πνευμονολογική Εταιρεία προειδοποιεί: «Οι μολυσματικές ασθένειες μπορούν γρήγορα να περάσουν τα όρια των πολιτειών. Με τη Φλόριντα να αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς διακοπών στη χώρα, οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές».