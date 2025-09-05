Μία ανατριχιαστική υπόθεση αιμομιξίας που δεν την χωρά ανθρώπινος νους, απασχολεί τις τελευταίες ημέρες τις Αρχές στην Κύπρο. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Cyprus Times, «η υπόθεση αφορά διακίνηση βίντεο στα οποία απεικονίζονται σκηνές με σεξουαλική συνεύρεση δύο ανήλικων αδελφών. Η υπόθεση γίνεται ακόμα πιο απεχθής, καθώς τα βίντεο αυτά φέρεται να τα διακινούσε ο 14χρονος “πρωταγωνιστής”, ο οποίος καλούσε και συμμαθητές του να συνευρεθούν με την αδελφή του».

Κατά το δημοσίευμα, στις 20 Ιουνίου, Γυμνάσιο στην επαρχία Λάρνακας, ειδοποίησε την Αστυνομία ότι μαθητής είχε στο κινητό του βίντεο όπου εμφανίζεται ο συμμαθητής του να κάνει σεξ με μία από τις δίδυμες μικρότερες αδελφές του. Ο μαθητής είπε ότι ο συμμαθητής του είχε στείλει σχετικά βίντεο και υπήρχαν και σχετικές διαδικτυακές συνομιλίες. Δύο ακόμη συμμαθητές του κατέθεσαν πως είδαν βίντεο σε ομαδική διαδικτυακή συνομιλία στο Instagram.

Από τον έλεγχο στο τηλέφωνο του μαθητή βρέθηκαν 9 βίντεο. Την ίδια ημέρα, στο «Σπίτι του Παιδιού» κλήθηκαν οι γονείς του μαζί με τις δίδυμες κόρες τους. Ο ανήλικος παρέδωσε ένα κινητό τηλέφωνο στην Αστυνομία, ενώ έγινε και ιατροδικαστική εξέταση σε μία από τις ανήλικες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κυπριακού μέσου, η ανήλικη στην οπτικογραφημένη κατάθεσή της, ωστόσο, δεν ανέφερε στοιχεία που να παραπέμπουν σε σεξουαλική κακοποίηση, αλλά σε συναινετική σεξουαλική πράξη. Παράλληλα, οι ανακριτές έλαβαν καταθέσεις από συμμαθητές του και προχώρησαν σε ψηφιακούς ελέγχους των βίντεο.

Επίσης, στις 8 Ιουλίου, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ενέκρινε ένταλμα έρευνας για το σπίτι του παππού των ανηλίκων στο οποίο πήγαιναν όταν εργάζονταν οι γονείς τους.. Η Αστυνομία αναζητούσε ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά, τάμπλετ, υπολογιστές) και ρούχα/υποδήματα που, κατά την εκτίμησή της, φορούσαν ο ανήλικος και η αδελφή του στα βίντεο.

Τόσο ο παππούς όσο και ο ανήλικος προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας ακύρωση του εντάλματος έρευνας και σε πρώτη φάση, το Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε άδεια για υποβολή του αιτήματος.