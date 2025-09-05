Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη το μεσημέρι της Παρασκευής, 5 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή Παρθένι Αρκαδίας.

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, περί τις 15:35.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και εννέα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας: