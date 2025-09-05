Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ελευσινίων στο Μεταξουργείο.

Στο σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής, με 15 πυροσβέστες, 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο. Η Ελληνική Αστυνομία έχει αποκλείσει την πρόσβαση στην περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Αν και το κτίριο φέρεται να είναι εγκαταλελειμμένο, βρίσκεται πολύ κοντά σε κατοικημένες πολυκατοικίες, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους.