H ηλεκτροκίνηση βάζει σωστά τα θεμέλια της για τα επόμενα χρόνια με μοντέλα που θα εδραιωθούν στις καρδιές των νέων πελατών και ιδίως των νέων, που δείχνουν να έχουν περισσότερη κλίση προς τα εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα. Για αυτό το λόγο και οι αυτοκινητοβιομηχανίες από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη «βάζουν πλάτη» στις νέες απαιτήσεις λανσάροντας ή ετοιμάζοντας το νέο μενού των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που θα έχουν μικρές, κόμπακτ διαστάσεις, ουσιαστικά χτίζοντας τη νέα γενιά μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων για την πόλη με σύμμαχο τις μεγάλες αυτονομίες που θα κάνουν απρόσκοπτες τις αστικές μετακινήσεις.

Ηδη μέσα σε μια εβδομάδα και με πεδίο το Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Μόναχο αρκετές εταιρείες έχουν δώσει μια γεύση από τα νέα μικρά μοντέλα τους. Πρώτη άνοιξε το χορό η smart που επαναφέρει το μικρό αυτοκίνητο στη γκάμα της.

Το νέο μοντέλο θα ονομάζεται smart #2 και σύμφωνα με την φίρμα το λανσάρισμά του θα έρθει στα τέλη του 2026, με την Ευρώπη να αποτελεί την βασικότερη αγορά του. Η γερμανική φίρμα επιθυμεί να καλύψει το κενό που άφησαν οι προκάτοχοι του και θα προσφέρει στους ευρωπαίους καταναλωτές ένα μικρό, ευέλικτο αυτοκίνητο που θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του.

Ο CEO της φίρμας στην Ευρώπη, Dirk Adelmann σε δηλώσεις του μίλησε για «ορόσημο στη νέα εποχή της αστικής αυτοκίνησης», τονίζοντας ότι το smart #2 θα αποτελεί ιδανικό αυτοκίνητο για πόλεις όπως η Ρώμη και το Παρίσι.

Βουτιά στα μικρά αυτοκίνητα πόλης θα κάνει στο εγγύς μέλλον και η Ηyundai η οποία έχει διακρίθει στο παρελθόν με την παρουσίαση της στα αστικά οχήματα. Πριν λίγες ημέρες η φίρμα έδωσε στην δημοσιότητα μια αποκαλύπτική εικόνα από το Concept THREE, το πρώτο compact EV concept της μάρκας IONIQ. Η Hyundai Motor επιβεβαίωσε επίσημα το όνομα του μοντέλου ως Concept THREE ενόψει του παγκόσμιου ντεμπούτου του στην έκθεση IAA Mobility 2025 που θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο από τις 09 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025.

«Ο σχεδιασμός του Concept THREE ήταν μια ευκαιρία για εμάς να επανεξετάσουμε το compact EV από την αρχή», δήλωσε ο Simon Loasby, Ανώτερος Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Κέντρου Σχεδιασμού της Hyundai. «Ορίσαμε την τυπολογία «Aero Hatch» για να δημιουργήσουμε μια σιλουέτα που αποτυπώνει την αίσθηση της ροής και μετατρέπεται σε ένα όμορφα αναλογημένο γλυπτό».

Kαι όπως είναι φυσικό στην έκθεση κινητικότητας του Μονάχου, η Volkswagen θα παρουσιάσει ένα νέο ηλεκτρικό πρωτότυπο crossover, με την έκδοση παραγωγής του να τοποθετείται κάτω από το ID.4.

Πρόκειται για την crossover έκδοση του ID.2all concept που θα πατάει στην MEB Entry πλατφόρμα του VW Group. Tο επερχόμενο ηλεκτρικό όχημα θα αποκαλυφθεί την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου .Η VW είναι αποφασισμένη να φέρει στην αγορά το ID.2 ως ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο αξίας 25.000 ευρώ, σε χαμηλότερη τιμή από το μεγαλύτερο ID.3 , το οποίο ξεκινά από πολύ πάνω από 30.000 ευρώ .